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جوجل يحتفل بـ الفلافل في يوم الطعمية العالمي .. كل ما تريد معرفته عن أكله الفلافل

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
جوجل يحتفل بـ الفلافل في يوم الطعمية العالمي .. كل ما تريد معرفته عن أكله الفلافل

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية ، حيث احتفي المحرك البحث الشهر جوجل بيوم الفلافل العالمي ، حيث تعتبر من أبرز الأكلات في الشرق الأوسط وخصوصاً في جمهورية مصر العربية وفي بلاد الشام ” فلسطين ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، وغيرهم ” ، وتعتبر الفلافل من أشهر الأكلات في البلاد المذكورة سابقاً ، وقد أختلف العديد على أصل الكلمة .

ما هي طعمية الفلافل

تختلف الشعوب على أصل الفلال فالمصريون يعتبرون أن الطعمية هي أكلة شعبية مصرية الأساس ، وأنهم هو أول من عرفها ، وتنتشر في كافة المطاعم المصرية التي تقدم الفلافل في العديد من الدول العربية والأجنبية .أما السوريون فيؤكدون أنهم أصحاب الفلافل ، وبالرغم من اختلاف المكونات في كل من الطعمية السورية والمصرية إلا أنهما متفقين على نفس الأسم وفي العديد من الفوائد الصحية .

تعرف على أصل كلمة فلافل

عرفت الفلافل في مصر بإس الطعمية وتصنع من الفول ، فيما تصنع في بقية منطقة الشرق الاوسط من الحمص ، أو من الحمص والفول معاً ، لذلك تعتبر مفيدة صحياً ، وهي غنية بالبروتينات النباتية ، وقد وردت الفلافل في احد القواميس القبطية بمعنى الطعام الذي يحتوي على الكثير من الفول ، ومع ذلك فإن القاموس الإستقاقي القبطي لا يحتوى على تلك الكلمة ، وتعود كلمة فلافل إلي اللهجة المصرية .

 

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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