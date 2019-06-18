جوجل يحتفل بـ الفلافل في يوم الطعمية العالمي .. كل ما تريد معرفته عن أكله الفلافل

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية ، حيث احتفي المحرك البحث الشهر جوجل بيوم الفلافل العالمي ، حيث تعتبر من أبرز الأكلات في الشرق الأوسط وخصوصاً في جمهورية مصر العربية وفي بلاد الشام ” فلسطين ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، وغيرهم ” ، وتعتبر الفلافل من أشهر الأكلات في البلاد المذكورة سابقاً ، وقد أختلف العديد على أصل الكلمة .

ما هي طعمية الفلافل

تختلف الشعوب على أصل الفلال فالمصريون يعتبرون أن الطعمية هي أكلة شعبية مصرية الأساس ، وأنهم هو أول من عرفها ، وتنتشر في كافة المطاعم المصرية التي تقدم الفلافل في العديد من الدول العربية والأجنبية .أما السوريون فيؤكدون أنهم أصحاب الفلافل ، وبالرغم من اختلاف المكونات في كل من الطعمية السورية والمصرية إلا أنهما متفقين على نفس الأسم وفي العديد من الفوائد الصحية .

تعرف على أصل كلمة فلافل

عرفت الفلافل في مصر بإس الطعمية وتصنع من الفول ، فيما تصنع في بقية منطقة الشرق الاوسط من الحمص ، أو من الحمص والفول معاً ، لذلك تعتبر مفيدة صحياً ، وهي غنية بالبروتينات النباتية ، وقد وردت الفلافل في احد القواميس القبطية بمعنى الطعام الذي يحتوي على الكثير من الفول ، ومع ذلك فإن القاموس الإستقاقي القبطي لا يحتوى على تلك الكلمة ، وتعود كلمة فلافل إلي اللهجة المصرية .

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