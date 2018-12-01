تذاكر طيران رخيصة إلى العاصمة الأوكرانية كييف تبدأ من 360 درهم فقط

طرحت شركة طيران أوكرانيا الرسمية uia عرضا قويا لجذب السائحين الإماراتيين والخليجيين لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأشهر المقبلة, حيث شمل العرض تذاكر طيران رخيصة من دبي إلي كييف بأسعار رخيصة تبدأ من 86 يورو فقط لتذكرة الذهاب والعودة بما يعادل 360 درهم تقريبا.

وجاء طرح الشركة الأوكرانية لتلك العروض مؤخرا نظرا للعديد من الاتفاقات الدولية التي وقعتها دولة الأمارات العربية المتحدة مع العديد من الدول للسماح لمواطنيها بالسفر بدون تأشيرة مسبقة وآخرها الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للسفر لمواطني الأمارات بدون تأشيرة لمنطقة الشينجن, والتي انضمت أليها أوكرانيا منذ عده أشهر وأصبحت أيضا من الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي قريبا.

وما يميز هذا العرض السياحي الرائع أن التذاكر الرخيصة ممتدة خلال أشهر الشتاء والصيف معا بما يمنح الفرصة للعائلات للسفر خلال الإجازة الصيفية, وليس الشباب فقط المتحمس للسفر لأوروبا طيلة أشهر العام, كما تجذب أوكرانيا بأسعارها الرخيصة كافة طبقات المجتمع الخليجي والعربي للسفر أليها>

فأسعار المطاعم منخفضة جدا مقارنة بالدول العربية, فوجبة مشبعة في أحد المطاعم الشعبية تتراوح بين 5 إلي 6 يورو فقط ,كما أن أسعار الغرف الفندقية ببيوت الشباب والفنادق الرخيصة تتراوح بين 10 إلي 15 يورو فقط كما يمكن لعائلة مكونه من 4 أفراد أن تجد غرفة في فندق 3 نجوم بسعر لا يزيد عن 20 يورو, وأسعار المواصلات الداخلية رخيصة جدا فالتذكرة للمواصلات الداخلية لا تزيد عن ربع يورو وهناك عروضا لتذاكر أسبوعية يبلغ سعرها 8 يورو فقط.