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أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟

كتب هاني محروس آخر تحديث
أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟

تلعب الصدفة دوراً مهماً في حياة الإنسان، احياناً ما تكون صدفة جيدة مفيدة للإنسان فى حياته واحياناً أخرى من الممكن أن تكون الصدفة مُضرة للإنسان وتسبب له مشاكل وتعب نفسي، عندما تذهب إلى مكان ما تقابل شخصاً يشبهك جداً فتقول أنت ومن حولك المقولة الشهيرة « يخلق من الشبه 40 »، وتكون هذه صدفة من أنواع الصدف التي يمكن ان تحدث لك او لاى انسان فى حياته.

لكن عندما تذهب عزيزى القارئ إلى متحف لصور مرسومة فى أزمنة بعيدة تصل إلى قرون، ثم تجد فى أحد الصور نفسك مرسومة كما أنت هو نفس الملامح وكل من حولك ينظرون إليك والصورة بتعجب شديد، كيف حدث هذا.

هذا تماماً حقيقة ما حدث مع أشخاص كانوا فى زيارة الى متحف يقوم بعرض صور أثرية مهمة، وتعود اهميتها إما إلى شخص من قام برسمها، أو إلى حدث أو زمان أو مكان صاحب رسم أو ظهور الصورة.

وما حدث هو أن هؤلاء الأشخاص بينما يتجولون لمشاهدة الصور المعروضة توقفوا أمام صورة تشبههم تماماً، كما لو كان الرسام قام برسمهم شخصياً، أو كأنهم كانوا يعيشون سابقاً فى هذه الأزمنة.

وهذا ما كتبة كل شخص تعليقاً على صورته التي التقطها مع شبيهه:

١- وجهاً لوجه مع نفسك فى المتحف:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
٢- عندما يذهب إلى متحف الفن و هذا حدث:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟

٣- صنع اكتشاف مثير للاهتمام في متحف الفن اليوم:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
٤- تشابة من زمن قديم:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
٥- وجدت صورة لنفسي مرتدي الساموراي منذ 111 عامًا، من الواضح أنني كنت جامعًا درع الساموراي ، لقد كنت في حالة سكر كثيرًا منذ ذلك الحين ، لذا فأنا لا أتذكر حقًا ، لكن من المعقول تمامًا أن هذا هو أنا:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
٦- صديقى وهو مسافر عبر الزمن:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟

٧- وجدت جدتي العظمى في متحف اللوفر:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
٨- وجدت شبيهي في متحف « اللوفر »:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
٩- انا الرأس:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
١٠- وجدت شبيها لى من نصف قرن مضى في متحف الفن في زيوريخ:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
١١- ذهب أفضل صديق لي إلى متحف اللوفر واكتشف لوحة تشبهه رُسمت قبل سنوات عديدة:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
١٢- توأم من الماضى:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
١٣- التقى صديقى مع نفسة اثناء تجوله في المتحف:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
١٤- البوم يشبهه:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
١٥- وجد شبيه له في ترينتو، إيطاليا متحف العلوم:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
١٦- لقد وُجِدتُ قبل ما قبل الوجود:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
١٧- وقت تشابه التاريخ:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
١٨- أنا هنرى الثامن:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
١٩- وجدت قرين طفلى فى المتحف:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
٢٠- اعتقد انه قريني:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
٢١- حسناً الان، انه تشابه كبير:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟
٢٢- عندما تندم على حلق شنبك:

أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟

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عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره كاتب في موقع كلمة، ومحب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

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