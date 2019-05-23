أشخاص رأوا أنفسهم في أزمنة سابقة، ماذا تفعل عندما تذهب الى المتحف وتجد صوره لك مرسومة منذ قرون؟

تلعب الصدفة دوراً مهماً في حياة الإنسان، احياناً ما تكون صدفة جيدة مفيدة للإنسان فى حياته واحياناً أخرى من الممكن أن تكون الصدفة مُضرة للإنسان وتسبب له مشاكل وتعب نفسي، عندما تذهب إلى مكان ما تقابل شخصاً يشبهك جداً فتقول أنت ومن حولك المقولة الشهيرة « يخلق من الشبه 40 »، وتكون هذه صدفة من أنواع الصدف التي يمكن ان تحدث لك او لاى انسان فى حياته.

لكن عندما تذهب عزيزى القارئ إلى متحف لصور مرسومة فى أزمنة بعيدة تصل إلى قرون، ثم تجد فى أحد الصور نفسك مرسومة كما أنت هو نفس الملامح وكل من حولك ينظرون إليك والصورة بتعجب شديد، كيف حدث هذا.

هذا تماماً حقيقة ما حدث مع أشخاص كانوا فى زيارة الى متحف يقوم بعرض صور أثرية مهمة، وتعود اهميتها إما إلى شخص من قام برسمها، أو إلى حدث أو زمان أو مكان صاحب رسم أو ظهور الصورة.

وما حدث هو أن هؤلاء الأشخاص بينما يتجولون لمشاهدة الصور المعروضة توقفوا أمام صورة تشبههم تماماً، كما لو كان الرسام قام برسمهم شخصياً، أو كأنهم كانوا يعيشون سابقاً فى هذه الأزمنة.

وهذا ما كتبة كل شخص تعليقاً على صورته التي التقطها مع شبيهه:

١- وجهاً لوجه مع نفسك فى المتحف:



٢- عندما يذهب إلى متحف الفن و هذا حدث:

٣- صنع اكتشاف مثير للاهتمام في متحف الفن اليوم:



٤- تشابة من زمن قديم:



٥- وجدت صورة لنفسي مرتدي الساموراي منذ 111 عامًا، من الواضح أنني كنت جامعًا درع الساموراي ، لقد كنت في حالة سكر كثيرًا منذ ذلك الحين ، لذا فأنا لا أتذكر حقًا ، لكن من المعقول تمامًا أن هذا هو أنا:



٦- صديقى وهو مسافر عبر الزمن:

٧- وجدت جدتي العظمى في متحف اللوفر:



٨- وجدت شبيهي في متحف « اللوفر »:



٩- انا الرأس:



١٠- وجدت شبيها لى من نصف قرن مضى في متحف الفن في زيوريخ:



١١- ذهب أفضل صديق لي إلى متحف اللوفر واكتشف لوحة تشبهه رُسمت قبل سنوات عديدة:



١٢- توأم من الماضى:



١٣- التقى صديقى مع نفسة اثناء تجوله في المتحف:



١٤- البوم يشبهه:



١٥- وجد شبيه له في ترينتو، إيطاليا متحف العلوم:



١٦- لقد وُجِدتُ قبل ما قبل الوجود:



١٧- وقت تشابه التاريخ:



١٨- أنا هنرى الثامن:



١٩- وجدت قرين طفلى فى المتحف:



٢٠- اعتقد انه قريني:



٢١- حسناً الان، انه تشابه كبير:



٢٢- عندما تندم على حلق شنبك:

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