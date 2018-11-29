أرسل لوالده المتوفى رسالة في الجنة فجاء الرد ليفاجئه

لم يستطع هذا الطفل الصغير الذي لم يتجاوز عمره 6 أعوام أن يتقبل فكرة فقدان التواصل مع والدة المتوفي، فقام بكتابة عدة خطابات لوالده دون رد، لم يمنعه عدم رد والده من مواصلة الكتابة له وتهنئته بعيد ميلاده، فاستمر في مراسلة والده إلى أن حدثت المفاجأة، فبعد أن بعث رسالته الأخيرة لتهنئة والدة بعيد ميلاده، كتب على الظرف من الخارج عبارة وجهها لساعي البريد قال فيها، “السيد ساعي البريد هل يمكن أن تأخذ هذه الرسالة لوالدي في الجنة”.

بعد أيام من إرسال “جيس هندمان” الطفل الانجليزي صاحب الستة أعوام لرسالته الأخيرة حدثت المعجزة، فقد تلقي “جيس” الرد من شركة البريد الملكي “رويال ميل”، الذي جاء فيه “أن المهمة تمت بنجاح”.

اجتاحت هذه القصة مواقع التواصل الاجتماعي الأيام السابقة، والتي اكدها موقع “ادنبرة لايف”، وأشارت إليها “سكاي نيوز عربية”، باعتبارها حدث إنسانيا بامتياز قامت به شركة البريد الملكي متمثله في نائب رئيس مكتب التوصيل، الذي وقع على الرسالة التي بعثت للطفل، وقال فيها “نحن سعداء للتواصل معك لنخبرك أننا نجحنا في أتمام المهمة وأوصلنا رسالتك إلى والدك في الجنة، وهذا الأمر كان تحديا كبيرا بعد أن واجهنا الكثير من النجوم والكواكب وغيرها من الأجسام الموجودة في المجرة حتي نصل لوالدك.

وجهت والدة “جيس” رسالة شكر وامتنان من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لشركة البريد الملكي على ما قامت به تجاه ابنها، ولاقت رسالتها رواجا كبيرا بين مستخدمي وسائل التواصل.