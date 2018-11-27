بالفيديو.. محكمة الأسرة l الطلاق صار مشكلة عربية.. في احتياج لـ حل جذري

مؤكداً رئيس محكمة الأسرة، المستشار عبد الله الباجا، أن ارتفاع نسب الطلاق ليست في مصر وحدها، ولكن أصبحت منتشرة في العديد من دول الوطن العربي، كما أشار سيادته، ‘لى أن مسألة الطلاق أصبحت مشكلة كبيرة، وفي أشد الاحتياج لـ حل جذري، سواء في مصر، أو الدول العربية المختلفة، ذلك الموضوع ليس بهين، ويجب أن يثار في جامعة الدول العربية، لإيجاد حلول سليمة وسريعة، ليس من القانون أن نتعامل مع المرأة كأنها طرف ضعيف، والرجل طرف قوي، بل القانون يتعامل مع طرف ظالم ومظلوم، لتحقيق العدالة بين طرفي التقاضي.

الأزمة في الطلاق.. سوء استخدام الحق ضد الطرف الآخر

مضيفاً المستشار عبد الله الباجا، خلال حوار له صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018، مع برنامج هذا الصباح، والذي تم عرضه على القناة الفضائية المصرية، قناة إكسترا نيوز، عند البحث في أزمة الطلاق وأسبابها، نجدها تكمُن في أحد الأطراف يسئ الاستخدام لحقه نحو الطرف الآخر، مثل قيام الرجل بالتعسف مع زوجته ويقوم بطلبها في بيت الطاعة، ومن هنا تولد نوع من التوجه لدى المُشرع نحو النُصرة للزوجة لكي يكتمل تحقيق العدالة، وهذا أدى إلى التوجه نحو عدد من الإجراءات لبعض القواعد الاستثنائية التي تأتي في صالح الزوجة، مما أدى إلى نتاج تأثير عكسي، والعمل على الإساءة في استخدام القانون ضد الزوج.