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بالفيديو : المذيع شريف مدكور يعلن عن إصابته بورم في القولون

كتب أنور قويدر آخر تحديث

في خبر صادمة للجمهور العربي، أعلن المذيع المصري شريف مذكور عن إصابته بورم خبيث على مستوى القولون، و جاء هذا في مداخلة هاتفية له جمعته ببرنامج《رأي عام》حيث وجه الشكر إلى الممرضة التي رافقته للاطمئنان على صحته، كما نوه بالتعامل مع المرضى في مصر و جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات.
و أضاف شريف مذكور أنه سيقوم بعملية جراحية لإزالة الورم خلال شهر رمضان المبارك و أنه سيعود للعمل بداية من يوم الخميس.

فيديو مرض شريف مذكور و موعد العملية الجراحية :

يبلغ المذيع شريف مختار مذكور 47 سنة من العمر، ولد في حي مصر الجديدة بمدينة القاهرة، تابع دراسته بمدارس سان جورج، و هو خريج كلية التجارة بجامعة عين شمس.
يعمل مذكور في مجموعة من البرامج و في قنوات مختلفة نذكر منها برنامج بيت شريف على قناة نايل لايف، برنامج ساعة مع شريف على قناة المحور، شارع شريف على قناة النهار و برنامج فاشن هاوس على قناة العائلة.
يتميز المقدم شريف مذكور باختلاف الفقرات التي يتطرق إليها في برامجه و اهتمامه بالبيت المصري و الثقافة المصرية.

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عن الكاتب

أنور قويدر

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