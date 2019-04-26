بالفيديو : المذيع شريف مدكور يعلن عن إصابته بورم في القولون

في خبر صادمة للجمهور العربي، أعلن المذيع المصري شريف مذكور عن إصابته بورم خبيث على مستوى القولون، و جاء هذا في مداخلة هاتفية له جمعته ببرنامج《رأي عام》حيث وجه الشكر إلى الممرضة التي رافقته للاطمئنان على صحته، كما نوه بالتعامل مع المرضى في مصر و جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات.

و أضاف شريف مذكور أنه سيقوم بعملية جراحية لإزالة الورم خلال شهر رمضان المبارك و أنه سيعود للعمل بداية من يوم الخميس.

فيديو مرض شريف مذكور و موعد العملية الجراحية :

يبلغ المذيع شريف مختار مذكور 47 سنة من العمر، ولد في حي مصر الجديدة بمدينة القاهرة، تابع دراسته بمدارس سان جورج، و هو خريج كلية التجارة بجامعة عين شمس.

يعمل مذكور في مجموعة من البرامج و في قنوات مختلفة نذكر منها برنامج بيت شريف على قناة نايل لايف، برنامج ساعة مع شريف على قناة المحور، شارع شريف على قناة النهار و برنامج فاشن هاوس على قناة العائلة.

يتميز المقدم شريف مذكور باختلاف الفقرات التي يتطرق إليها في برامجه و اهتمامه بالبيت المصري و الثقافة المصرية.