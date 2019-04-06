يوفينتوس والميلان … حصة الألعاب التي تنتهي دائماً للفريق الشاطر

تحليل : خالد صلاح عبد الرحيم

اليوفنتوس يقترب من الحصول على لقب الدوري الإيطالي فريق بالفوز علي إيه سي ميلان بهدفين مقابل هدف ، ليرفع اليوفي رصيده لــ 84 نقطة، وبفارق 21 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد الميلان عند 52 نقطة بـالمركز الرابع.

تشكيلة الفريقين

اليوفي يدخل المباراة برسم 4-4-2 شتشيسني في حراسة المرمي ، رباعي دفاعي بونوتشي و روغاني دي شيليو ساندرو ،ورباعي في خط الوسط بيتانكور و إمري تشان سبينازولا و بيرنارديسكي ، وفي الهجوم الثنائي ديبالا و ماندجوكيتش .

أما الميلان دخل برسم 4-3-3 ،رينا في حراسة المرمي ،رباعي رودريجيز يساراً كالابريا يميناً بينهم قلبي الدفاعي رومانيولي موساشيو وفي الوسط باكايوكو وأمامه كيسييه و تشالهان أوغلو وفي الهجوم الثلاثي سوسو بياتيك و بوريني .

الذهاب إلي الأطراف

الشوط الأول أفضلية للميلان علي حساب اليوفي انحصرت هجمات ولعب الفريقين علي الأطراف وإرسال الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء ، الميلان بواسطة سوسو وكسييه علي الجهة اليمني وبوريني ورورديجيز علي الجهة اليسري وشان أغلو من يقوم بدور صناعة اللعب والقطع القطري المرمي مع بقاء كنبريا في الخلف مع الثنائي الدفاعي لزيادة التأمين في الخلف وأمامهم باكايوكو .

في المقابل اليوفي كان التركيز الأكبر علي الجهة اليسري بواسطة بيرنارديسكي و سبينازولا أما الجهة اليمني محاولات ضعيفة من دي شيليو من التقدم بجانب ديبالا الغائب تماماً في الشوط الأول وبيتانكور من يقدم الزيادة علي المرمي وماندجوكيتش معزول بمفرده داخل الصندوق .

ترتيب الأولويات

اليوفي يدخل اللقاء وهو يفكر في مبارة اياكس بدوري أبطال أوروبا لذلك فضل أليجري إراحة رونالدو وماتويدي وبيانتش وكيليني وإذا لم يفوز لا يخسر ، علي عكس الميلان الذي يبحث عن مقعد أوروبي في الموسم القادم ، لذلك دخل بالقوة الضاربة والتشكيلة الأفضل بالنسبة للمباراة .

مشاكل الميلان

أليجري كان ذكياً بالضغط العالي علي دفاع الميلان الضعيف بالكرة لمنعه من تحضير الهجمة من الخلف وذلك تسبب في التمرير الخاطئ لدفاع ووسط الميلان وصعوبة في الخروج بالكرة من الخلف للأمام ، ثم الجانب الهجومي للميلان غير مكتمل بسبب اللمسة الأخيرة وماقبل الأخيرة والرتم البطئ من اللاعبين والذي يساعد فقدان المرتدات والارتداد السريع للاعبي اليوفي ، والتركيز الأكبر للعب من علي الأطراف وغياب اللعب من العمق أو التصويب بسبب فقدان التمركز والتقارب بين خطوط الميلان وعدم مساندة بياتيك داخل الصندوق .

الشوط الثاني المتوقع لليوفي

يندفع اليوفي هجومياً في الشوط الثاني لتعديل النتيجة وتبدأ حصة الألعاب بين الهجوم والدفاع والقوة والاندفاعات البدنية والفوز المتوقع ، أعتمد اليوفي علي التمريرات الطولية إلي ديبالا و ماندجوكيتش وإعطاء حرية أكبر لتقدم الظهيرين ووجود بيرنارديسكي كرقم 10 صانع ألعاب مساند بين الطرف والعمق ، نجح ديبالا في الحصول علي ضربة الجزاء سجلها من خلالها هدف التعادل ثم وضع مويس كين هدف الفوز من صناعة بيانتش.

الميلان لم يستغل أفضلية الشوط الأول من تنوع في عملية الضغط من الأمام والوسط وعدم استغلال المرتدات والهجمات السريعة لخلق المزيد من الفرص وأحراز الأهداف وقتل المباراة مبكراً ، في الشوط الثاني أستمرت نفس الأخطاء بغياب النسق والتنظيمات الهجومية حتي الهدف جاء من خلال استغلال خطأ بونوتشي بالضغط القوي من باكايوكو وتمرير إلي بياتيك ، في الشوط الثاني تراجع كبير في اداء الميلان والاعتماد علي المرتدات والركلات الثابتة ، وجاتوزو تأخر كثيراً في التغييرات بدخول كاستييخو .

أليجري أراد الفوز وهذا كان واضحا من التغييرات بدخول خضيرة وبيانتش و مويس كين بدلاً من تشان سبينازولا وديبالا ، أما جاتوزو لا يمتلك الفنيات الكبيرة لقيادة الميلان ويعمل أكثر علي الجانب النفسي والذهني للاعبين دون جمل خططية واضحة داخل الملعب الاعتماد الأكبر علي المهارات الفردية والفوضوي التكتيكية داخل الملعب وهذة ليست لعبة العواطف خصوصاً وأنت تقود لاعبين شباب ليس بينهم نجوم كبيرة يحتاجون للتوجيهات والتعليمات .

مازالت الكرة الأيطالية تحتاج للتطوير من خلال دخول مدربين أوروبيين وتأهيل المدربين الطليان الشباب من خلال العمل مع الناشئين وكمساعدين للمدربين الكبار في إيطاليا والحصول علي كورسات ودراسات في التدريب الميلان يحتاج لنجوم حقيقين للمنافسة علي الألقاب لأن اليوفي سيطر علي البطولات المحلية لانه الوحيد الذي يحفاظ علي نجومه ويستقدم أسماء كبيرة .