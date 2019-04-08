يوفنتوس يحل ضيفا ثقيلا على أياكس في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

أياكس ضد يوفنتوس،يستقبل أياكس يوفنتوس في يوهان كرويف أرينا مساء الأربعاء في ذهاب الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا،وقد تأهل نادي أياكس على حساب حامل اللقب الريال مدريد بخمسة أهداف لثلاثة في مجموع المباراتين،وصعد يوفنتوس على حساب أتليتيكو مدريد بفضل ثلاثية البرتغالي كريستيانو رونالدو،لكن أياكس سيعى إلى غحداث مفاجئة أخرى عندما يلتقي بطل إيطاليا لسبعة مواسم على التوالي.

ستنطلق المباراة يوم الأربعاء 10 أبريل

في 19:00(بتوقيت جرينتش)

على ملعب يوهان كرويف آرينا

الحكم كارلوس ديل سيرو غراندي

من المقرر أن يعود كريستيانو رونالدو من الإصابة في أوتار الركبة التي تلقاها في مباراة منتخبه البرتغال ضد صربيا،ويمكن للنجم البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما أن يلعب منذ بداية المباراة،فيما يأمل المدافع المخضرم جورجيو كيليني أن يلعب أساسيا في المباراة،حيث بقي على مقاعد البدلاء المباراة الماضية ضد ميلان.

في حين يسعى خوان كوادرادو وسامي خضيرة لإستعادة ليقاتهم البدنية ليصبحا جاهزين لخوض مباراة الأربعاء.

وسيكون أياكس بدون باندي وكاريل إيتينج حيث مازال الاعبان يعانيان من الإصابات،ومن المتوقع أن يعود الظهير الأيمن نصير مرزاوي إلى الفريق حيث غاب عن المباراة الأخيرة ضد الريال بسبب الإيقاف..

التشكيل المتوقع ليوفنتوس وأياكس:

اياكس أونانا. فيلتمان،دي ليخت، بليند، تاجليافيكو؛ شون ، دي يونغ ، زييتش ، فان دي بيك ، نيريس ؛ تاديتش

يوفنتوس تشيزني. روغاني ، بونوتشي ، ساندرو ؛ دي تشيلو، بنتاكور، خضيرة،بيرناردتشي، سبينازولا؛ ديبالا ، رونالدو.

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نتائج آخر خمس مباريات لكلا الفريقين:

ويليم 1-4 اياكس (6/4) يوفنتوس 2-1 ميلان (6/4)

اف سي ايمين 2-5 اياكس (3/4) كالياري 0-2 يوفنتوس (2/04)

اياكس 3-1 ايندهوفن (31/03) يوفنتوس 1-0 إمبولي (30/03)

الكمار 1-0 اياكس (17/03) جنوة 2-0 يوفنتوس (17/03)

اياكس 2-1 زفولي (13/03) يوفنتوس 3-0 أتلتيكو مدريد (12/03).