يوفنتوس ضد ميلان..اليوفي يواجه ميلان في قمة الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد ميلان،يستضيف يوفنتوس ميلان يوم السبت في منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإيطالي وسيقترب يوفنتوس من التتويج المبكر بلقب الدوري الإيطال للمرة الثامنة على التوالي في حال فوزه،ويحتل يوفنتوس 81 نقطةمتقدما بفارق ثمانية عشر نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني -مع بقاء ثماني مباريات.

ومع ذلك ، سيتعين عليهم ترك الجدل الدائر حول ليوناردو بونوتشي ومويس كين من مباراة منتصف الأسبوع ضد كالياري إذا كانوا يريدون تأمين النصر.وقد تعرض المهاجم ، البالغ من العمر 19 عامًا ، للإيذاء العرقي من قِبل الجماهير، وبعد انتقاده أمام مشجعي كالياري بعد التسجيل ، تعرض لانتقادات من قبل زميله في الفريق بسبب رد فعله ، وهو ما أثار غضبًا داخل مجتمع كرة القدم.

في غضون ذلك ، يسعى نادي بونوتشي السابق ميلان إلى تعزيز مركزه في المراكز الأربعة الأولى ، على أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2013.

ستنطلق المباراة يوم السبت 6 أبريل

في 17:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب يوفنتوس

يوفنتوس مليء بالإصابات في الوقت الحالي ، بما في ذلك النجم كريستيانو رونالدو ، الذي يأمل لبيانكونيري أن يكون متاحًا لمباراة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الأسبوع المقبل.

ينضم رونالدو إلى مجموعة كاملة من المصابين ، بما في ذلك خوان كوادرادو ودوغلاس كوستا وأندريا برزاجلي وبولو ديبالا وسامي خديرا وماتيا بيرين وليوناردو سبينسولا ومارتن كاسيريس.

ويعاني ميلان من مشاكل إصابة خاصة به ، حيث تعرض لوكاس باكيتا وجيانلويجي دوناروما للإصابة في مباراة أودينيزي.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس وميلان.

يوفنتوس تشيزني كانسيلو ، بونوتشي ، كيليني ، أليكس ساندرو ؛ كيان، بيانيتش،ماتويدي؛ برناديشي ، كين ، ماندزوكيتش.

ميلان رينا. كالابريا ، موسكيو ، رومانيولي ، رودريغيز ؛ باكايوكو ، بيجليا ، كيسي ؛ سوسو ، بياتك ، كالهانوغلو.

كان آخر لقاء بينهما هو مباراة السوبر حيث فاز يوفنتوس بهدف وحيد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تواجه الفريقان 286 مرة في جميع المسابقات طوال تاريخهما ، حيث فاز يوفنتوس 106 مواجهات وميلان فاز 94 مباراة و 86 مباراة انتهت بالتعادل.

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