يوفنتوس ضد كالياري..الموعد والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين

يوفننتوس ضد كالياري،في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي سيسافر يوفنتوس إلى استاد سردينيا ليواجه كالياري مساء اليوم الثلاثاء تجلس السيدة العجوز بشكل مريح في المركز الأول في الدوري الإيطالي بفارق 18 نقطة بينها وبين نابولي صاحب المركز الثاني. يوفنتوس حقق الفوز 1-0 على إمبولي مساء يوم السبت.و فاز كالياري في مباراته مساء يوم الجمعة 3-0 أمام كييفو الذي يحتل المركز الأخير وأصبح كالياري يحتل حاليا المركز 12 في الدوري الإيطالي.

ستنطلق المباراة الثلاثاء 2 أبريل

في 20:00 (بتوقيت جرينتش)

على استاد سردينيا

سيكون يوفنتوس بدون نجمه الأكبر كريستيانو رونالدو في المباراة ضد كالياري بعد إصابة اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في فخذه أثناء تأديته لواجبه الدولي مع البرتغال. يستمر دوغلاس كوستا في إصابة إصابة في أوتار الركبة في أوائل فبراير ولن يتوقع أن يكون لائقًا للمباراة القادمة. لم يشارك باولو ديبالا مع السيدة العجوز ضد إمبولي بسبب الإصابة لكنه من المتوقع أن يلعب أساسيا

سيغيب عن كالياري لاعب خط الوسط لوكاس كاسترو ولاعب الوسط راجنار كلافان ، وكلاهما يعاني من إصابات.

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التشكيل المتوقع ليوفنتوس وكالياري.

كالياري كراجنو. بيليغريني، بيسكاني، تشيبيتلي، كاتشياتوري؛ يونيتا ، سيجاريني ، فاراجو ، باريلا ؛ بيدرو ، ثيرو

يوفنتوس تشيزني. ساندرو ، كيليني ، بونوتشي ، كانسيلو ؛ ماتويدي،بيانيتش، كين، بنتاكور؛ ماندزويك ، برنارديشي

وقد إلتقى الفريقان 79 وسبعين مرة حقق يوفنوتوس 80 إنتصارا مقابل 13 لكالياري و26 تعادلا.