يوفنتوس ضد أياكس..الفريق الهولندي يحقق مفاجئة من العيار الثقيل ويقصي لبيانكونيري من الربع النهائي

يوفنتوس ضد أياكس،في إياب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا حقق نادي أياكس آمستردام الهولندي فوزا مُهماً على مضيفه يوفنتوس الإيطالي ليعبر النادي الهولندي إلى نصف نهائي دوري الأبطال رفقة نادي برشلونة الإسباني الذي فاز بدوره على مانشستر يونايتد، دخل اليوفي المباراة بقوة وحماس كبير فبعد تعادله في آمستردام لا البديل للفريق الإيطالي عن الفوز، هاجم اليوفي وتحصل على عدة فرص لم ينجح لاعبوه في إستغلاها وقبل إنتهاء النصف ساعة الأول من المباراة بدقيقتين سجل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم لفريقه.

لم تمض ستة دقائق على هدف رونالدو حتى عادل فن دي بييك الكفة لأياكس الذي إستحوذ بدوره على الكرة بنسة بلغت أربعٍ وخمسين في المائة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

في الشوط الثاني من المباراة بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين في ظل أفضلية نسبية للنادي الهولندي والذي إستطاع التقدم في النتيجة في الدقيقة السابعة والستين بواسطة لاعبه ماتيس دي ليخت، بعد هدف ديليخت هاجم النادي الإيطالي لكن دون جدوي، فالفريق الهولندي يدافع بقوة كبيرة وإستطاع تأمين الفوز.

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لينتهي اللقاء بفوز نادي أياكس الهولندي بهدفين لواحد وليفجر المفاجئة الثانية بعد إقصائه لحامل اللقب الريال من الدور السابق، لذالك يعد أياكس آمستردام من أقوى المؤهلة للفوز بدوري الأبطال هذه السنة.

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