يورغن كلوب: الحظّ السّيّءُ رافق صلاح ولكنّه يمثل تهديدًا كبيرًا للفرق الأخرى

اعتبر مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب أنّ مهاجمه المصري محمد صلاح يرافقه سوء الحظ في المباريات الثماني الأخيرة، مضيفًا في مؤتمر صحفي يسبق مباراة الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، أمام نادي ساوثمبتون، خارج الديار: “ربما هو سوء الحظ الذي رافق “مو” (محمد صلاح) في المباريات الثماني الأخيرة، ورغم ذلك برغم أنه لم يسجل في هذه المباريات الأخيرة فإنّ لدى صلاح 20 هدفًا سجلها خلال هذا الموسم”.

تأثير إصابة الموسم الماضي

وقال مدرب نادي “الريدز”، وفق ما نقله الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي: “صلاح سجل 17 هدفًا في الدوري، وهذا ليس سيئًا، كما أنّ عديد المباريات القادمة مازالت تنتظرنا”.

وأشار كلوب إلى أنّ الإصابة التي تعرّض لها محمد صلاح في كتفه، نهاية الموسم الماضي، أمام ريال مدريد، كان لها تأثيرها السلبي عليه في بداية الموسم.

تهديدًا كبيرًا للفرق الأخرى

واعتبر كلوب أنّ الاهتمام الكبير الذي يوليه مدافعو الفرق الأخرى المنافسة لمحمد صلاح، كان له تأثيره، ورغم ذلك، فإنّ صلاح يبذل مجهودًا كبيرًا، ويساعد زملاءه كثيرًا، وهو دائمًا، جاهزًا، ويقدم ما لديه.

وشدّد على أنّ “مو” يمثل “تهديدًا كبيرًا” على الفرق الأخرى، وبالتالي فهو دائمًا يتعرض للمحاصرة اللّصيقة من مدافعي الفرق الأخرى.

وقال المدرب يورغن كلوب، إنّ صلاح سجل 40 هدفًا خلال الموسم الماضي، و20 هدفًا في هذا الموسم ، إلى حد الآن، أي أنه سجل 60 هدفًا في موسمين، وهذا شيء جيّد، وما تزال عديد المباريات في الأسابيع القادمة.

وأضاف يورغن أنّ “مو” لم يكترث بما يقال من حوله، من أنه لم يسجل، وأنه أضاع فرصًا، ولكنه لم يهتمّ بذلك، ولم ينزعج من هذا الكلام، مشيرًا إلى أنه “لا بدّ من التعاون والعمل معًا، حتى تكون الأمور على أحسن ما يرام”.

بالعمل وحده نتجاوز الصعوبات

وأكد يورغن كلوب، أنّه “بالعمل وحده يمكن أن نتجاوز الصعوبات، لا بدّ من العمل، والمحاولة أكثر من مرة، لأنّ النجاح سيتحقق بالتأكيد، وستعود الأمور كما كانت، على أحسن ما يرام”.

وأشار إلى فريقه لم يتعرّض إلى أيّ نوع من المشاكل، وبالتالي فهو في الصدارة، ولديه 79 نقطة، حاليًا، مؤكدًا أنّ نقص المشاكل في ليفربول هو الذي جعلنا نتصدر الدوري”.

وتحصّل محمد صلاح، خلال الموسم الماضي، على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، مع نادي ليفربول، برصيد 32 هدفًا، وهي المرة الثانية التي ينال فيها لاعب عربي وإفريقي هذا اللقب، بعد الإيفواري، ديديي دروغبا، مهاجم نادي تشيلسي.

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