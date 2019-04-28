هذا هو أفضل لاعب في الدوري الأنجليزي الممتاز لموسم 2019

أعلنت الرابطة الأنجليزية لكرة القدم، قبل قليل، عن اسم الفائز لبجائزة أفضل لاعب في الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم 2019، حيث تم الاختيار على المدافع الهولندي لنادي ليفربول فيرجيل فان دايك.

ويعتبر فان دايك من أفضل لاعبي نادي ليفربول والدوري الإنجليزي، ومن أفضل خصاله أنّه لم يتمكن أيّ مهاجم في الدوري الأنجليزي من النجاح في مراوغته في جميع المباريات التي لعبها في صفوف نادي ليفربول.

وقد ساهم المستوى المتميز للمدافع الهولندي فان دايك، وحضوره القوي في جميع المباريات التي شارك فيها مع فريقه نادي ليفربول من أن يكون من أحسن اللاعبين، وينال رضا مدربه، وجمهور أحد أبرز الأندية الأنجليزية.

وكان التنافس شديدًا في هذا الموسم بين مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك مع مجموعة من اللاعبين المتميزين، منهم زميله في ليفربول أندي روبرتسون، وأيدين هازارد نجم تشلسي، إلى جانب ثلاثة لاعبين متميزين من نادي مانشستر يونايتد وهم برناردو سيلفا، والأرجنتيني أغويرو، والنجم الأنجليزي ستيرلينغ.

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