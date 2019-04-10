هاشتاج جمهوركم معاكم لدعم فريق الأهلي يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج جمهوركم معاكم ترندات موقع التواصل الإجتماعي تويتر في الساعات الأخيرة من مساء أمس وفي صباح اليوم. ومن المتوقع أن يظل متصدراً لفترة طويلة حتى مباراة العودة القادمة في الدور 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي من المنتظر أن تتم على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت القادم ضد فريق صن داونز الجنوب أفريقي، حيث يؤكد جمهور الأهلي أنه يساند فريقه دائماً وأنه يرفع دائماً شعار “ع الحلوة والمرة معاه”، نجوم مصرية يقدم لكم تفاصيل هاشتاج جمهوركم معاكم الذي بدأ العمل عليه منذ مساء أمس.

جمهور الأهلي يدشن هاشتاج جمهوركم معاكم

بدأ تدشين الهاشتاج منذ مساء أمس بعد إعلان لاعب فريق الأهلي السابق إسلام الشاطر عنوان الهاشتاج من خلال برنامجه ملعب الأهلي الذي يقدمه على القناة الرسمية للنادي الأهلي، وفي خلال أول نصف ساعة حصل الهاشتاج على 20 ألف مشاركة من جماهير النادي الأهلي، وبلغ إجمالي عدد التغريدات على هذا الهاشتاج حوالي 80 ألف تغريدة منها 200 تغريدة في الساعة الماضية.

كان فريق النادي الأهلي لكرة القدم قد خسر المباراة الماضية في ذهاب دور ال 8 لدوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت المباراة بفوز صن داونز بخمسة أهداف مقابل لا شيء للأهلي، الأمر الذي يجعل النادي الأهلي في أزمة حقيقية بشأن كيفية تعويض هذه الخسارة الكبيرة والتي تعد أكبر خسارة أفريقية للنادي الأهلي في تاريخه.

قدرة الأهلي على العودة

يرى جمهور الأهلي دائماً أن الأهلي يقدر على العودة ويستطيع تسجيل ستة أهداف للتأهيل لتكملة البطولة كما فعلها قبل ذلك أفريقياً بالفوز على النجم الساحلي بستة أهداف مقابل هدفين، ومحلياً بالفوز على الزمالك في المباراة التي سميت ب “ماتش الستة واحد” في عهد المدير الفني مانويل جوزيه، لذلك يرى جمهور الأهلى أن تلك النتيجة ليست صعبة على الأهلي ويقدم له الدعم على الدوام حتى يظل الأهلي دائماً محتفظاً بمكانته الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي اليوم لديه مباراة هامة في الدوري المصري الممتاز مع فريق مصر المقاصة وإذا فاز الأهلي بهذه المباراة سيظل محافظاً على مكانه في الدوري بالمنافسة على الصدارة مع الزمالك.

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