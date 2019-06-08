هازارد يكشف لماذا انضم إلى ريال مدريد .. ويودع جماهير تشيلسي بهذه الرسالة

بعد طول انتظار على مدار عامين أدرك البلجيكي إيدن هازارد أخيرًا تحقيق حلم طفولته المنشود وهو باللعب مع ريال مدريد ، حيث بعد مطاردة ومفاوضات طويلة المدي وقع جناح تشيلسي الانجليزي عقدًا لمدة خمس سنوات مع العمالقة الإسبان.

هازارد يكشف لماذا انضم إلى ريال مدريد

يواصل فلورنتينو بيريز في تدعيم صفوف فريق ريال مدريد وبقوة، من اجل الاستعداد للموسم الكروي الجديد والمنافسة على كل البطولات والألقاب، بعد أن خرج خالي الوفاض من كافة الألقاب هذا الموسم، في موسم أقل ما يقال عنه انه كارثي.

حيث بدأ العملاق الاسباني ثوره التصحيح للعودة الى المسار الصحيح مره أخرى، بعودة زين الدين زيدان القلب النابض للميرنجي، ثم بدا بيريز في إبرام التعاقدات حيث كانت أول الصفقات من البرازيل بعد جلب ايدر ميليتو مدافع فريق بورتو البرتغالي، ثم جاء الدور على المهاجم الصربي المميز لوكا يوفيتش، حيث قادم من البوندسليغا الدوري الألماني، حيث كان هدافا لفريق اينتراخت فرانكفورت، في صفقه قياسيه تخطت حاجز الـ 60 مليون يورو.

والآن حان الدور على انزال الستار عن صفقة الموسم التي أثارت الكثير من الجدل والمفاوضات والمناوشات، وهو الجناح البلجيكي ايدين هازارد ، بعقد يمتد حتى عام 2024، حيث لم تعلن تقارير رسمية حتى الان عن قيمة الصفقة المبرمة بين تشيلسي وريال مدريد، لكن رجحت بعض التقارير الإعلامية الإسبانية الواردة ان الصفقة قد كسرت حاجز 130 مليون يورو.

بهذه الصفقة يتصدر قائد منتخب بلجيكا، قائمة التعاقدات الأغلى على مدار تاريخ نادي ريال مدريد منذ إنشائه، جانب جاريث بيل، نجم وقائد منتخب ويلز، الذي انضم لريال قادمة من صفوف توتنهام الانجليزي، يذكر ان صفقة هازارد هي الأعلى مبيعا في تاريخ النادي اللندني تشيلسي بهذا الانتقال يكون هازارد نجح في تحقيق حلم طفولته الذي ظل يطارده وهو باللعب مع ريال مدريد

هازارد يودع جماهير تشيلسي

الى اصدقائي وعائلتي في تشيلسي, انت الان تعرف انني سوف انضم إلى ريال مدريد. ليس سرا أنه كان حلمي ان العب من اجلهم منذ ان كنت شابا فقط أحرز هدفي الأول. لقد حاولت من الأفضل أن لا اصرف عن نفسي او الفريق من خلال هذه الفترة الصعبة من المضاربة والاهتمام الإعلامي, وخاصة الـ6 أشهر الماضية. الان الأندية وصلت الى اتفاق اتمنى ان تفهم كان على متابعة الفصل القادم, تماما كما يجب ان يكون كل واحد منكم عندما يكون لديك الفرصة لمتابعة احلامك. ترك تشيلسي هو اكبر واصعب قرار في حياتي المهنية حتى الآن. الان هو في المفتوح اود ان اضع على الرقم القياسي شيء واحد كان دائما واضحا بالنسبة لي, لقد احببت كل لحظة في تشيلسي وليس مرة واحدة هل سبق لي أن أعتبر, ولم يكن لي ان تبقى لاي نادي اخر. لقد كنت فقط 21 عندما انضممت, لذا كبرت كالرجل و لاعب معكم جميعا, لقد ساعدتني في ان أصبح كابتن فريق بلجيكا الوطني بعد كل شيء. لقد كانت هناك بالطبع أوقات صعبة, بالنسبة للفريق ككل و بالنسبة لي شخصيا, هذه كرة قدم احترافية. ومع ذلك, كرة القدم بالنسبة لي هو عن الحصول على كرة عند قدمي, لعب الالعاب واستمتع بكل لحظة, نحن محظوظون للعب اللعبة الجميلة وهذه دائما نصيحتي لمن يطلب نصيحة تدريب! العب كرة القدم واحظى بالمرح! حتى عندما لم نكن نلعب بشكل جيد, حاولت ان افعل ما بوسعي وهذا كان بفضل دعمكم الرائع. ان روح القتال والرغبة والرفض من اي وقت مضى هو جزء من الثقافة هنا في تشيلسي وهو يأتي مباشرة منك. عندما افكر بالعودة الى اللحظات الخاصة في قميص تشيلسي, هناك الكثير, نحن محظوظون لكسب العديد من الالعاب اكثر مما فقدنا. أولئك الذين يعرفون لي فهم انه ليس انا لك قائمة ما ربحت, كل ما يمكنني ان اقول هو كل واحد وكل جائزة كلاهما كفريق و كما كان لا يصدق. في يوم من الايام سوف اكون قادرا على الجلوس فوق البيرة والتحدث عن واضحك مع الفخر بشان بلدي الجزاء فوت الذي وضع بلدي عنوان لكسب الدوري ضد القصر, أو تلك الاهداف ضد توتنهام وأرسنال وليفربول. الذكريات مفعمة بالحياة بسبب الأجواء والمناسبة التي تخلقها, اتمنى ان تتذكرها دائما بكل فخر, كما افعل. سواء كان في جولة في الولايات المتحدة الأمريكية, او في سندرلاند في ليلة الثلاثاء, في روسيا يوم الخميس, وبالطبع كل مباراة في الجسر – كنت دائما دعمتني وشجعتني على لعب كرة القدم ولكن انا – مثل ما لدي استمتعت بنفسي اتمنى ان تكون قد استمتعت بانفسكم, انا فقط اسف لا اترك مع جائزة الدفاع بين تكريمي! لدينا العديد من اللاعبين العظماء و يا الأكثر فخرا كانت دائما كجزء من الفريق. لقد فزنا بكاس الاتحاد الاوروبي, كاس الدوري, دوريات اوروبا والبطولات الرئيسية كلها مثل العائلة. كل واحد مميز جدا بطريقته الخاصة وبالطبع اللعبة في باكو قبل اسبوعين هي الطريقة المثالية ليوقع من موسم صعب طويل بعد كاس العالم. تشيلسي وخصوصا جماهير تشيلسي ستكون دائما مميزة بالنسبة لي والموسم القادم سوف انظر الى نتائجها أولا. اتمنى اننا استخلاص ضد بعضنا البعض في دوري ابطال اوروبا الموسم القادم وكل موسم حتى يمكننا ان نلتقي مرة اخرى. قبل ان اذهب, شكرا لكم جميعا للجميع في النادي على جهودهم الهائلة كما عشنا من خلال كل لحظة. الى كل زملائي السابقين سنقل ودعاتنا في الوقت المناسب ولكن يجب ان اشكر المالك السيد فيتشفيتش ومجالسته لمساعدتك لي على تحقيق لا واحد, ولكن اثنين من الاحلام, أول من أصبح لاعب تشيلسي واليوم الثاني, أصبح لاعبا في ريال مدريد. اتمنى للجميع وكل واحد منكم افضل اصدقائي.

ادين هازارد

يعتبر ايدين هازارد أحد أبرز المواهب التي ظهرت على الساحة الكروية في السنوات العشر الأخيرة، حيث بالنظر للأرقام والإحصائيات الخاصة به، ستجد أنه يمتلك في قدميه سحر خاص قادرة على تغيير وصناعة اللعب، حيث البداية كانت مع فريق ليل الفرنسي، الذى صال وجال معه ظهر بمستويات مميزة.

حتى عام 2012 التي انتقل فيها الدوري الإنجليزي مع فريق تشيلسي، في صفقة كلفت خزائن إبراهيموفيتش 32 مليون جنيه استرليني، تؤج فيها مع البلوز مرتين بالدوري الانجليزي الممتاز عام 2015، 2017، كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة بجانب كاس الاتحاد الانجليزي، فضلا عن تحقيق الثنائيه الاوروبية، الدوري الأوروبي اليوروباليج، كم ساهم هزرت هذا الموسم في التسجيل 15 هدف وصناعة 17 آخرين، احتل بها المركز الثالث مع تشيلسي في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة الفوز القدم.

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