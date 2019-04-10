نجولو كانتي … عداء المتاهة

كتب : خالد صلاح عبد الرحيم

“عداء المتاهة ” الذي لا يتوقف عن الركض ويملأ الفراغات ويمنع الخطر بين الخطوط ، ورأس مثلث لأي ثنائي في الملعب للمساندة الدفاعية وسد الثغرات وفي الحالة الهجومية يغطي وراء الهجمة ويدعم قنوات الأتصال علي الأطراف وفي العمق ، قوي في تطبيق الضغط علي المنافس ليحمي فريقه من المرتدات واسترجاع الكرة سريعاً ، عندما تتعقب الخريطة الحرارية كانتي فأنك تشاهد شبح لا يتوقف عن الجري واعتراض الكرة وبداخلة جينات الرقم 6 “DMC” هو الأبن الشرعي لعمق الملعب الارتكاز الدفاعي الصريح. .

هو لاعب من ” القوات الخاصة ” إذا اراد المدرب شل حركة لاعب في الفريق المنافس فانه يعتمد علي الرقابة الفردية رجل لرجل بواسطة كانتي ، وهو حائط الصد الأول أمام الدفاع و “رجل الاعتراض ” وكاسحة الالغام الذي يدمر هجمات المنافسين ، وساري أخطأ في بداية الموسم بالاعتماد علي كانتي لاعب ” بوكس ” وأخرجه من محور الارتكاز لحساب جورجينيو ، وبذلك أنت أفتقدت أهم مميزات الفرنسي لانه ليس من صفات كانتي أحراز الأهداف وخلق الفرص ولا يمتلك المهارات الكبيرة بالرغم من تحسنه الملموس بالكرة ، تفهم ساري لهذة الثغرة مؤخراً وجعل كانتي يتمركز بالقرب من جورجينيو لزيادة الصلابه خط الوسط .

كانتي من أفضل اللاعبين في العالم في مركز الارتكاز الدفاعي ويمتلك ثلاث رئات تشعر وكأن هناك ثنائي كانتي في مربعات خط الوسط ، هو ليس الفنان الذي يعزف علي البيانو ولكن هو الذي يجعل فريقه مستعد لعزف النوتة الموسيقية وإذا فقد فريقه الكره يذهب ويفسد أصابع المنافس ويركض البيانو الخاص بهم ويفسد معزوفتهم حتي يستعيد الكرة من جديد لفريقه ليكمل النوتة الموسيقية .

كانتي اللاعب الصامت ولكنه يترك مجهوده البدني في الملعب يتحدث عنه لاعب تكتيكي ومهم للمدرب في تعطيل الكره وقطع الكرات المرتده هو ” منهجية تجمع بين العمل التكتيكي الجماعي والبدني ” كانتي مستعد دائماً للاستماع والتعلم وتطبيق تعليمات مدربه ، ويضع اهتمامات الفريق على اهتماماته الخاصة ، لا يهمه أبداً لغة الأرقام والأهداف أو يكون نجم الأفيش ، هو قاعدة الفريق الأساسية وقطعة الوصل بين المحرك والتروس كي يعمل ويدور الفريق داخل الملعب ، واذا لم تعرف قيمة كانتي فقط اخرجه من الملعب وأنت ستشعر بمدي تأثيره هو يستحق لقب ” خليفة ماكليلي ” ويستحق الإنصاف من الاعلام لانه يعطي كل شئ علي المستطيل الأخضر .

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