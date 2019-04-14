نتيجة مباراة مان سيتي ضد كريستال بالاس..السيتي يعود إلى صدارة الدوري

نتيجة مباراة مان سيتي،في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي حقق نادي مان سيتي فوزاً مُهماً على مضيفه كريستال بالاس،فوز أعاد مان سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز،السيتي سيطر منذ إنطلاقة المباراة حيث كان قريبا من إفتتاح النتيجة في الدقائق العشر الأولى،وبعد مرور ربع ساعة على اللعب إستطاع النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ إفتتاح النتيجة للسيتي.

تواصل ضغط السيتي وسط تكتل دفاعي محض من كريستال بالاس،عجز السيتي عن إختراقه لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم مان سيتي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني من المباراة وبعد دقيقتين من إنطلاقة المباراة كاد السيتي يفتتح النتيجة بعد عرضية متقنة من دي بروين إلى ساني الذي يحسن إستغلالها،واصل السيتي هجومه على خصمه ومحاصرته لينجح سترلينغ في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثالثة والستين.

بعد هدف سترلينغ عاد كريستال بالاس للواجهة معتمدا على الهجمات المرتدة،وفي الدقيقة الواحدة والثمانين نجح لوكا ميليفوجيفيتش في تقليص الفارق لكريستال بالاس من ضربة حرة مباشرة.

شهد الدقائق العشر الأخير من المبارة هجوما رهيبا من مان سيتي الذي إستطاع تأمين الفوز بهدف ثالث في الدقيقة التسعين،عن طريق المهاجم البرازيلي غابيرييل جيسوس لتنتهي المباراة بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة يكون السيتي عاد إلى صدارة الدوري بثلاث وثمانين نقطة بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول الذي يلعب بعد قليل.

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فيما تجمد رصيد نادي كريسال بالاس عند النقطة التاسعة والثلاثين في المركز الثالث عشر.

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