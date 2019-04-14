نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي وترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول،في الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليز الممتاز يلاقي نادي ليفربول نادي تشيلسي في قمة مباريات هذا الأسبوع،ويطمح فريق المدرب الألمان يورغن كلوب إلى العودة إلى صدارة الدوري بعدفوز مان سيت على كريستال بالاس،فيما يسعى نادي تشيلسي إلى تعزيز موقعه ضمن أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ملخص مباراة ليفربول وتشلسي:

في الشوط الأول من المباراة سيطر الريدز على مجريات المباراة وضغطو على البلوز الذين بقوا في مناطقهم معتمدين على سلاح الهجمات المرتدة،وشهد الشوط الأول عدة فرص من كلا الفريقين مع أفضلية لليفربول الذي إستحوذ بنسبة سبعين في المائة، لكن لم ينجح اي من الفريقين في التسجيل لينتهي الشوط الأول من المباراة على وقع التعادل السلبي.

في الشوط الثاني من المباراة دخل الريدز أكثر إصراراً وعزيمة ووماهي سوى ستة دقائق حتى سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الأول للريدز،بعده بدقيقتين سجل الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الثاني بطريقة رائعة،الريدزسيطرو المباراة طيلة الشوط الثاني،وسط غياب شبه تام من هجوم البلوز.

وقد إنتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين دةن رد وبهذ النتيجة يرتقي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مان سيتي صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد نادي تشيلسي عند النقطة السادسة والستين في المركز الرابع.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح برصيد 19 هدفا

سيرجو آغويرو ب 19 هدفا

ساديو ماني ب 18 هدفا

وسجل كل من هاري كين وأوباميانج وستيرلينغ 17 هدفا

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