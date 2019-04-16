اقيم اليوم مباراة العودة في دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا “UEFA Champions League بين فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد، وقد مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي وانتهت بفوز برشلونة على مانشستر يونايتد، بنتيجة واحد لصفر لصالح الفريق الكتالوني، ويسعى فريق الشياطين الحمر من العبور إلى مباراة قبل النهائي لدوري الأبطال، وقد سيطر الشياطين الحمر على المباراة في أول عشر دقائق واضاع الكثير من الفرص لكن دون جدوى، ومن المعروف أن الفائز من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يقابل الفائز من لقاء ليفربول و بورتو في دور نصف النهائي، ويعتبر اللقاء نظرياً منتهي للفريق الكتالوني، والأرقام تحكي أن الشياطين الحمر لم تستطع الفوز على الفريق الكتالوني على أرض فريق ميسي.
مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد
بدأت المباراة بين فريق برشلونة ومانشستر يونايتد باندفاع كبير من فريق الشياطين الحمر، لعلهم يتمكنون من تعديل النتيجة ومباغتة الفريق الكتالوني الكبير، وكان لهم مايريدون لو لا اعتراض القائمة فريضة مؤكدة من فريق مانشستر يونايتد في الثواني الأولى من المباراة، وفي الدقيقة العاشرة احتسب الحكم الألماني ضربة جزاء لصالح “كوتينيو”، ولكن تم الغائها بعد قرار من “الفار” وبعد ربع ساعة من المباراة، سيطر الفريق الكتالوني على مجريات الأمور حتى تمكن النجم “ميسي”، من أول الأهداف بتسديدة رائعة من ميسي بعد مراوغة الدفاع، لتسكن الشباك على يمين حارس مرمى الشياطين الحمر “دي خيا”.
وحاول لاعبي مانشستر يونايتد من السيطرة على الوضع ولكن دون جدوي، ولكن يتمكن “ميسي” من إحراز ثاني أهدافه بعد خطأ ساذج من “دي خيا”، ليحرز ثاني أهداف المباراة في الدقيقة 21 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين الكتالوني مقابل لا شئ للشياطين الحمر.
نتيجة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال
بدأ الشوط الثاني من المباراة وفيها يسعى فريق مانشستر يونايتد من تعديل النتيجة، فهو في حاجة إلى إحراز ثلاثة أهداف دون أن يقبل أهداف أخرى،
وتم تبادل السيطرة والهجمات إلى أن تمكن فريق البرشا، من أحراز الهدف الثالث عن طريق كوتينيو في الدقيقة 61 من عمر المباراة، وبذلك انتهت المباراة بنتيجة 3/0 لصالح برشلونة، دور نصف النهائي من دوري أبطال ، في انتظار الفائز من مباراة ليفربول وبورتو.
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