بدأت المباراة بين فريق برشلونة ومانشستر يونايتد باندفاع كبير من فريق الشياطين الحمر، لعلهم يتمكنون من تعديل النتيجة ومباغتة الفريق الكتالوني الكبير، وكان لهم مايريدون لو لا اعتراض القائمة فريضة مؤكدة من فريق مانشستر يونايتد في الثواني الأولى من المباراة، وفي الدقيقة العاشرة احتسب الحكم الألماني ضربة جزاء لصالح “كوتينيو”، ولكن تم الغائها بعد قرار من “الفار” وبعد ربع ساعة من المباراة، سيطر الفريق الكتالوني على مجريات الأمور حتى تمكن النجم “ميسي”، من إحراز أول الأهداف بتسديدة رائعة من ميسي بعد مراوغة الدفاع، لتسكن الشباك على يمين حارس مرمى الشياطين الحمر “دي خيا”.

وحاول لاعبي مانشستر يونايتد من السيطرة على الوضع ولكن دون جدوي، ولكن يتمكن “ميسي” من إحراز ثاني أهدافه بعد خطأ ساذج من “دي خيا”، ليحرز ثاني أهداف المباراة في الدقيقة 21 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين الكتالوني مقابل لا شئ للشياطين الحمر.

بدأ الشوط الثاني من المباراة وفيها يسعى فريق مانشستر يونايتد من تعديل النتيجة، فهو في حاجة إلى إحراز ثلاثة أهداف دون أن يقبل أهداف أخرى،