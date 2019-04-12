نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا 2019.. بمشاركة 24 دولة تحت سفح الأهرامات البطولة 32

وسط احتفال راقي عظيم تم إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تقام بمصر بين الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وتم إجراء القرعة بالمنطقة الأثرية تحت سفح الأهرامات بالجيزة وذلك وسط استعداد كبير من السيد اللواء “احمد راشد” محافظ الجيزة، وكذلك في حضور رئيس اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا “محمد فضل” اللاعب السابق بالنادي الأهلي.

وقد ظهر مكان إجراء القرعة بشكل حضاري عالمي حيث يحضر إجراء هذه القرعة مايقرب من 700 شخصية مهمة بالإضافة إلى الوفود القادمة من الدول المشاركة،بالإضافة إلى تزين جميع ميادين محافظة الجيزة المؤدية إلى منطقة الإهرامات واستعداد خاص من حيث تنظيم حركة المرور والمحافظة على النظافة العامة كما عملت المحافظ على تعليق الأعلام واللافتات التي توضح مدى الاهتمام والترحيب بالضيوف المشاركين وتم تعليق أعلام الدول الإفريقية المشاركة في البطولة الأفريقية لعام 2019.

نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا

تم إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تنظم عملية سير المباريات التي تتم بين المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث تضم هذه البطولة 24 دولة، يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة تتكون من 4 فرق يتنافس الأربعة فرق في كل مجموعة من أجل الحصول على المركز الأول أو الثاني لكي يصعد ويستكمل باقي البطولة، وقبل إجراء القرعة تم تصنيف 24 دولة المشاركة إلى التصنيفات الأتية وذلك قبل إجراء القرعة.

التصنيف الأول: مصر – السنغال- الكاميرون- تونس- نيجيريا- المغرب

مصر – السنغال- الكاميرون- تونس- نيجيريا- المغرب التصنيف الثاني: الجزائر- غانا- مالي- غينيا- كوت ديفوار- الكونغو الديمقراطية

الجزائر- غانا- مالي- غينيا- كوت ديفوار- الكونغو الديمقراطية التصنيف الثالث: أوغندا- بنين- موريتانيا- مدغشقر- جنوب- إفريقيا- كينيا

أوغندا- بنين- موريتانيا- مدغشقر- جنوب- إفريقيا- كينيا التصنيف الرابع: تنزانيا- أنحولا- ناميبيا- زيمبابوي- بوروندي- غينيا- بيساو

المجموعات بعد إجراء القرعة

ست مجموعات بعد إجراء القرعة تتكون كالاتي.

المجموعة الأولي A تضم كل من: (مصر- الكونغو- أوغندا- زيمبابوي)

المجموعة الثانية B تضم كل من: (نيجيريا- غينيا- مدغشقر- بوروندي)

المجموعة الثالثة c تضم كل من: (السنغال- الجزائر- كينيا- تنزانيا)

المجموعة الرابعة D تضم كل من: (المغرب- كوت ديفوار- جنوب أفريفيا- ناميبيا)

المجموعة الخامسة E تضم كل من: (تونس- مالي- موريتانيا- أنجولا)

المجموعة السادسة F تضم كل من: (الكاميرون-غانا- بنين- غينيا بيساو)

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