نتيجة مباراة ليفربول وبورتو|الريدز إلى النصف النهائي بعد فوزهم الكبير على بورتو في دراغاو

نتيجة مباراة ليفربول وبورتو،في إياب الرع النهائي من دوري أبطال أوروبا يلاقي ليفربول الإنجليزي مضيفه نادي بورتو البرتغالي على ملعب دراغاو في البرتغال، ليفربول يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة حيص فاز في لقاء الذهاب في ملعبه بهدفين دون رد، مع أفضلية الأداء الذي قدمه الفريق الإنجلزي في تلك المباراة.

ستبث المباراة على قناة بي إن سبورتHD2 لى تمام الساعة السابعة تماما بتوقيت غرينتش العاشر ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ليفربول الأساسية في هذه المباراة والتي إنتقاها المدرب كلوب:

تشكيلة فريق بورتو البرتغالي الأساسية:

ملخص المباراة:

دخل الفريق البرتغالي المباراة بقوة حيث سيطر في الربع ساعة الأول من المباراة في ظل غياب تام للاعبي الريدز وتحل غلى عدة فرص لم تفنن لاعبوه في تضييعها ،ليعاقبهم ساديو بهدف بعثر أوراق الفريق البرتغالي الذي بات يحتاج إلى أربعة أهداف.

وقد إنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الريدز بهدف وحيد.

في الشوط الثاني من المباارة دخل بورتو المباراة بقوة حيث كان قريبا من التسجيل في الدقيقة الثامنة والأربعين إلا أن الحارس أخرجها للركنية، ليفربول عاد للهجوم من جديد وإستطاع الماهجم المصري محمد صلاح إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الخامسة والستين من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والستين سجل إيدر ميليتاو هدفا شرفيا لفريقه، الذي تحسن اداؤه بعد تسجيل هذا الهدف، لكن البديل روبرتو فيرمنيو قضى على أحلام بورتو في الدقيقة السابعة والسبعين بتسجيله الهدف الثالث لفريقه، وفي الدقيقة الرابعة والثمانين زاد المدفع الهولندي فيرجيل فان دايك الغلة إلى أربعة أهداف.

وبهذه النتيجة يعبر ليفربول إلى نصف النهائي خيث سيواجه العملاق الكتالوني برشلونة.

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