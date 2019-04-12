نتائج قرعة كأس الكاف 2019 و جدول مجموعات مصر والمغرب والجزائر وتونس

سحب نتائج قرعة كأس الكاف 2019 في مصر، وسندرج جدول مجموعات كأس أمم إفريقيا CAN 2019، لجميع المنتخبات المشاركة، وعلى اسهم مجموعة مصر الدولة المنظمة للبطولة، والتي تضم 24 منتخب إفريقيا لأول مرة في تاريخ إقامة مسابقات الكان، وكذلك مجموعة منتخبات تونس والمغرب والجزائز، ومن المعروف أن البطولة ستقام خلال الفترة من 21 يونيو 2019 ولمدة شهر بعد تعدي موعد إقامة البطولة ليتناسب مع مواعيد انتهاء مشاركات المحترفين الأفارقة في مسابقات الدوري.

من سفح الإهرامات، سيتم تحديد نتائج قرعة كأس الكاف 2019 بمشاركة كوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع من مختلف الدول الإفريقية المشاركة، ودقائق وتنطلق فاعلية سحب القرعة بعد اقتراب وصول كأس أمم إفريقيا بمرافقة اللاعب الدولي الكاميروني “سونج”، إلى منطقة الإهرامات عقب رحلة انطلقت من استاد القاهرة الدولي مروراً بمنطقة وسط القاهرة وميدان التحرير، ثم إلى الإهرامات في تنظيم جيد وغير مسبوق لتلك المناسبة، ووسط حالة من الترقب ستعلن بعد قليل نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

نتائج قرعة كأس الكاف 2019

طريقة سحب وإعلان نتائج قرعة كأس الكاف 2019 ستقام على حسب التصنيف الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمنتخبات الإفريقية، والذي جاء وفق التصنيف الدولي الشهري للمنتخبات، حيث تم تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى 4 مستويات، في كل مستوى 6 منتخبات.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2019

نتائج قرعة كأيس أمم إفريقيا سنضعها لكم أولاً بأول وفق عملية سحب القرعة.

بدء سحب القرعة وتم وضع مصر على قمة المجموعة الأولي، وستكون المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي.

المجموعة الأولي “A” مصر الكونغو أوغندا زيمبابوي المجموعة الثانية “B” نيجيريا المجموعة الثالثة “C” المجموعة الرابعة D المجموعة الخامسة E موريتانيا أنجولا المجموعة السادسة F غانا بنين غينيا

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