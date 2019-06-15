موعد ومتابعة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة وعشاق الكرة اللاتينية وعشاق الساحر ميسى عن كافة التفاصيل المتوفرة في مباراة الأرجنتين وكولومبيا في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يحرص المتابع إلى متابعة كافة تفاصيل المباراة ، والتي سوف تنقل من خلال قنوات بي ان سبورت ماكس ، وقناة الكأس اكسترا ، حيث يسعى الفريق الأرجنتيني بقيادة نجمه الأول للفوز في هذه المباراة من أجل البداية القوية في البطولة وحصد النقاط الثلاث ، إما على الجانب الأخر فيسعى المنتخب الكولومبي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل تحقيق الثلاث نقاط والبداية القوية في هذه البطولة .

موعد قناة الأرجنتين وكولومبيا

المباراة الموعد القناة الناقلة الأرجنتين × كولومبيا 01:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

12:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة الكأس اكسترا

مجموعات كوبا أمريكيا

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة البرازيل الأرجنتين تشيلي بيرو كولومبيا الإكوادور فنزويلا باراجواي اليابان بوليفيا قطر أوروجواي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تردد القناة المفتوحة ، حيث يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في إفتتاحية بطولة كأس كوبا أمريكيا ، ويمكنك عزيزي المتابع من ضبط تردد القناة TRT التركية كما التالي :-

مدار القمر: 7 شرق

التردد : 10762

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 27500

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