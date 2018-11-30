موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي و بتروجيت في الدوري المصري الممتاز

بعد هزيمة النادي الأهلي علي يد المقاولون العرب يوم الثلاثاء الماضي بهدف مقابل لا شئ ،يحاول الأهلي الفوز في المباراة التي ستقام يوم السبت مع بتروجيت لتعويض خسارته التي تعرض لها وخروجه المبكر من كأس زايد للأندية ومن كأس أفريقيا ،وسوف تقام المباراة يوم السبت في ملعب الجيش بالسويس حيث سيكون الأهلي ضيفا علي بتروجيت ،في المباراة التي تم تأجيلها بسبب مباريات الأهلي في كأس أفريقيا .

والأهلي يحتل المركز الأخير في الجدول الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة حيث لعب 7 مباريات وهناك 8 مباريات مؤجلة له ،بينما بتروجيت تحتل المركز 15 برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز باثنين منهم .

وسوف يشارك اللاعب وليد أزاروا بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في قدمه ،بالإضافة إلى عمرو سوليه الذي شفي أيضا من أصابته في الرباط الخارجي بمفصل كاحله .

كما نشر الأهلي أمس علي موقعة علي الأنترنت قائلا” انتظم عمرو سوليه لاعب الوسط في تدريب الفريق الجماعي اليوم الخميس ،كما عاد الثنائي وليد أزاروا ووليد سليمان إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس أيضا “.

موعد مباراة الأهلي و بتروجيت

و سوف تجرى المباراة علي ملعب الجيش بالسويس يوم السبت القادم ،وسيتم أذاعتها الساعة 7 مساءا بتوقيت القاهرة ،8 مساءا بتوقيت السعودية ،وسوف تبث علي قناتي نيل سبورت ،وأون سبورت