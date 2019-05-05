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موعد نهائى دورى ابطال افريقيا 2019 والفرق المتأهلة للنهائى

كتب أحمد حلمي آخر تحديث

سنتعرف على الفرق المتأهلة لنهائي دوري ابطال افريقيا وموعد المباريات والملاعب المستضيفة النهائى وفى البدايه نتعرف على اهم الفرق التي كانت مشاركة في البطولة وهم من مصر الاهلى والاسماعيلى ومن تونس الترجى و نادى الافريقى ومن المغرب نادي الوداد ومن جنوب افريقيا نادى صن داونز والعديد من الاندية الافريقية والعربيه المحترمه.

الانديه المتاهله للنهائى

اولا نادى الترجى بعد تأهل للنهائي على حساب نادى مازمبى من الكونغو لتانى مره فى على التوالى بعد تأهله العام الماضي وحصد اللقب على حساب نادى الاهلى المصرى و يطمح لحصد اللقب الرابع فى تاريخه فقد صعد للنهائى بنتيجة 1/0 بنتيجة المباراتين فقد فاز فى مباراة الذهاب 1/0 فى رادس وتعادل 0/0 فى الكونجو فى ملعب مازمبى

اثنين نادى الوداد بعد تأهله على حساب نادى صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2/1 فى مباراة الذهاب وتعادل 0/0 فى مباراة العودة وصعد لنهائي لثانى مره فى اخر ثلاث نسخ من البطولة بعد حصوله على النسخة قبل الماضية من البطولة على حساب النادى الاهلى ايضا ويطمح نادي الوداد لتحقيق اللقب الثالث فى تاريخه من البطولة لإسعاد جمهوره في المغرب والوطن العربى.

موعد المباراه النهائيه

سيلعب أول مباراة وهى مباراة الذهاب فى المغرب على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله يوم الجمعه الموافق يوم 24/5/2019 على أن تلعب مباراة العودة على ملعب رادس فى تونس يوم الجمعه الموافق يوم 31/5/2019

 

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عن الكاتب

أحمد حلمي

شاب مصري يعشق كرة القدم احب الكتابة جدا في المواضيع الرياضية واشجع النادي الاهلي وبرشلونة

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