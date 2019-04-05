 التخطي إلى المحتوى

موعد مُباراة ليفربول وساوثامبتون الدوري الإنجليزي الجمعة 5 أبريل 2019 الأسبوع 33

كتب صلاح أحمد آخر تحديث

مُباراة ليفربول القادمة أصبحت علامة مُسجلة يهتم الجديد لمعرفة موعدها ومُشاهدتها بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومُنتخب مصر ضمن صفوف الفريق الإنجليزي الذي ينافس على صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي المُمتاز البريميرليج ويفصله نقطة عن مانشستر سيتي المُتصدر ومن خلال هذا المقال نستعرض موعد مُباراة ليفربول القادمة وتحديداً موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون الإنجليزي الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي 2019.

مُباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2019

هذا ويخوض نادي ليفربول الإنجليزي مُباراة الجولة الـ 33 من اسابيع الدوري الإنجليزي المُمتاز في مواجهة ساوثامبتون الإنجليزي والتي تسعى فيها كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب لـ الفوز للمحافظة على حظوظهم في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن النادي منذ فترة طويلة.

موعد مُباراة ليفربول وساوثامبتون الجمعة 5 أبريل 2019

هذا ويستضيف نادي ساوثهامبتون نادي ليفربول الإنجليزي على ملعبه “استاد سانت ماري”  ضمن فعاليات الجولة الثالثة والثلاثون من جولات الدوري الإنجليزي المُمتاز اليوم الجمعة 5 أبريل 2019

موعد مُباراة ليفربول وساوثامبتون الدوري الإنجليزي الجمعة 5 أبريل 2019 الأسبوع 33 ليفربول21:00 بتوقيت القاهرة

22:00 بتوقيت السعودية

23:00 بتوقيت الإمارات

موعد مُباراة ليفربول وساوثامبتون الدوري الإنجليزي الجمعة 5 أبريل 2019 الأسبوع 33 ساوثامبتون

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

هذا ويسعى النجم المصري محمد صلاح للظفر بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الثاني مع ليفربول والذي يواجه فيه محمد صلاح العديد من الانتقادات بسبب انخفاض مستواه وفشله في احراز العديد من الأهداف المفترض ان تكون أهداف مؤكدة. فهل سينجح الدولي المصري في إحراز هدف من جديد في مباراة اليوم لينهي مرحلة الصيام التهديفي الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة. هذا كان مايتعلق بـ موعد مُباراة ليفربول وساوثامبتون

 

← آخر موضوع: رسائل جمعة مباركة للحبيب والأصدقاء وأجمل تهنئة يوم الجمعة

قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

صلاح أحمد

كاتب و مدون مصري حاصل على بكالوريوس هندسة اهتم بالكتابة و التدوين على الانترنت منذ 2006 وحتى يومنا هذا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.