موعد مبارة برشلونة ضد ريال سوسيداد والتشكيل المتوقع للفريقين

يستضيف برشلونة يوم السبت نادي ريال سوسيداد في كامب نو مع إقتراب النادي الكتالوني من الفوز باللقب،وقد تاهل برشلونة إلى الدور النصف نهائي من دوري أبطال أوروبا وذالك بعدما جدد فوزه على المان يونايتد وهذه المرة بثلاثة أهداف سجل ليونيل ميسي هدفين خلال ذالك اللقاء.

ويسعى فريق برشلونة إلى حسم لقب الدوري الإسباني مع إقترابه من التتويج حيث يبتعد بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد:

ستنطلق المباراة السبت 20 أبريل

على تمام الساعة 18:45 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب كامب نو

الحكم خيسوس مانزانو

سيكون جيرارد بيكيه ولويس سواريز جاهزين للمباراة وذالك بعدما غابا عن مباراة هويسكا بسبب الإيقاف،فيما يتواصل غياب النجم رافيينا بسبب الإصابة في الرباط الصليبي منذ نوفمبر الماضي.

سيكو فيرق ريال سوسيداد بدون عدنان يانوزاي حيث مازال يعاني من إصابة في الركبة ألمت به قبل أسبوعين،وينضم إليه كل من لاعب خط الوسط آسيير إيلاراميندي وديفيد زوروتوزا.

التشكيل المتوقع لكل من برشلونة وريال سوسيداد:

برشلونة تير ستيجن ،روبرتو ، بيكيه ، امتيتي ، ألبا ؛ فيدال ، راكيتيتش ، آرثر ؛ ديمبيلي ، ميسي ، سواريز.

ريال سوسيداد رولي زادوا، اليستوندو، يورينتي، مونوز؛ زوبيليديا، مرينو، موغوروثا، سانغالي، اويارزابال؛ خوانمي.

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وإليك نتائج الفريقين في المباريات الخمس الأخيرة لهما:

برشلونة ضد ريال سوسييداد

برشلونة 3-0 مانشستر يونايتد (16/4) ريال سوسييداد 1-1 إيبار (14/4)

هويسكا 0-0 برشلونة (13/4) سيلتا فيجو 3-1 ريال سوسييداد (07/4)

مانشستر يونايتد 0-1 برشلونة (10/4) ريال سوسييداد 2-1 ريال بيتيس (04/4)

برشلونة 2-0 أتلتيكو مدريد (06/4) بلد الوليد 1-1 ريال سوسييداد (31/3)

فياريال 4-4 برشلونة (02/4) ريال سوسييداد 1-1 ليفانتي (15/3)

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