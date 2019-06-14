موعد مباراه البرازيل مع بوليفيا| في كوبا أمريكا والقنوات الناقله

يتطلع المنتخب البرازيلي الي اول فوز له في بطوله كوبا أمريكا 2019 عندما يواجه منتخب بوليفيا غدا السبت، في تمام الساعه 2.30 كما يتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعه أ مع كل من منتخب بوليفيا، بيرو، فنزويلا، في بطوله تستضيفها البرازيل بمشاركه 12 منتخب.

بطوله كوبا أمريكا تحظي بشعبيه كبيره في العالم لأهميتها ولوجود منتخبات كبيره تمتلك لاعبين كبار، كما تحظي البطوله بأهتمام لاعبي البرازيل ليس لأن البطوله تقام علي أرضهم فقد، ولكن حتي تستعيد البرازيل هيبتها وسط المنتخبات كما يعد اللاعبين بالفوز بالبطوله للخروج من كثره الاخفاقات التي تواجدت في السنوات الاخيره.

وكلنا نذكر الهذيمه التاريخيه للبرازيل في مونديال 2014 بالبرازيل، أمام ألمانيا بنتيجه ٧ أهداف لهدف والخروج من دور ربع النهائي في مونديال 2018 بروسيا،وأيضا الخروج من الدور الأول للنسخه الماضيه من كوبا أمريكا، التي كانت في الولايات المتحدة عام 2014

واقامه البطوله علي ارض البرازيل تمثل الدافع الاقوي للانطلاق البرازيل نحو العوده الي الانتصارات والحصول علي الالقاب، حيث تمتلك البرازيل 8 القاب فقط اما المنافس الأول للبرازيل في القاره هي الارجنتين وتمتلك 14 بطوله ومنتخب الأوروغواي يمتلك في رصيده 15 بطوله،

اما إحصائيات الفريقين فيأتي منتخب البرازيل في المقدمه بأنتصارين علي منتخب بوليفيا الذي لم يحقق اي انتصار علي البرازيل، وخرجوا بنتيجه التعادل في مباراه واحده، اما اللاعبين الذين يدخلون دائره الشك حول اشراكهم، لاعب برشلونه ارثر واللاعب فاجنر.

اما القنوات الناقله للمباراه الافتتاحية بين منتخب البرازيل وبوليفيا فستكون قناه bein sport max1, وقناه HD2.

قائمه اسماء اللاعبين المشاركين مع منتخب البرازيل بالانديه التي يلعبون لها :-

أليسون حارس نادي(ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون حارس نادي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاسيو المتواجد في نادي (كورنثيانز)،واللاعبين داني ألفيس المتواجد في باريس سان جيرمان مع ، تياجو سيلفا وماركينيوس ، فاجنر لاعب نادي (كورينثيانز)، أليكس ساندرو المتواجد في نادي (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس اللاعب المتواجد (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا في إيطاليا مع نادي (إنتر ميلان الإيطالي)، إيدر ميليتو في البرتغال مع (بورتو البرتغالي)، كاسيميرو اسبانيا ضمن صفوف (ريال مدريد).

فرناندينيو في إنجلترا مع نادي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أرثور وفيليبي كوتينيو ضمن صفوف نادي (برشلونة الإسباني)، آلان إيطاليا مع (نابولي الإيطالي)، لوكاس باكيتا إيطاليا مع نادي (ميلان الإيطالي)، نيمار في فرنسا مع نادي (باريس سان جرمان) إيفرتون المتواجد في (غريميو)، دافيد نيريش في هولندا ضمن صفوف (أياكس أمستردام الهولندي)، ريتشارليسون الذي يلعب في إنجلترا (إيفرتون الإنجليزي)، روبرتو فيرمينو انجلتري مع (ليفربول الإنجليزي)، غابرييل جيزوس مع نادي (مانشستر سيتي الإنجليزي

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