موعد مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد 16-6-2019 و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، موعد مباراة مصر وغينيا اليوم الاحد 16 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المتوقع، حيث يلتقى الفريقين في مباراة ودية ضمن أستعدادات بطولة كأس الامم الأفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر، وتقام المباراة علي أستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، وهذه المباراة الودية الثانية لمنتخب مصر، حيث كانت المباراة الاولى أمام تنزانيا يوم الخميس الماضي وانتهت بفوز “منتخب مصر” بهدف مقابل لا شىء، قام بتسجيله أحمد المحمدي.

مباراة مصر ضد غينيا اليوم

المباراة بين : منتخب مصر ومنتخب غانا .

البطولة : مباراة ودية ضمن إستعدادا ت بطولة كأس الامم الافريقية 2019 .

معلق المباراة : مؤمن حسن .

المباراة ستقام على : إستاد برج العرب .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة اون سبورت 1 ، وقناة تايم سبورت .

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا اليوم

حارس المرمى : محمد الشناوي

أحمد المحمدي – عمر جابر – باهر المحمدي – أحمد حجازي .

عبدالله السعيد – طارق حامد – محمد النني – .

محمد صلاح – تريزيجيه – مروان محسن .

موعد مباراة مصر و غينيا اليوم

الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

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