موعد مباراة مصر وزيمبابوي في إفتتاحية بطولة كأس امم أفريقيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية موعد وتوقيت مباراة مصر وزيمبابوي في إفتتاحية بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، حيث سوف تلعب المباراة الأولى من البطولة على أرضية ملعب القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم 21 يونيو 2019 ميلادي ، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس امم افريقيا 2019 ، ويدخل المنتخب المصري هذه البطولة من أجل الفوز ولا غير الفوز في اللقب ، متسحلاً بعامل الأرض والجمهور .

يذكر أن منتخب مصر قد تأهل إلى هذه البطولة بعد أن تأهل كوصيف للمجموعة العاشرة ، وقد حصل المنتخب على رصيد 13 نقطة ، هذا وقد وقع المنتخب المصري في المجموعة الأولي في بطولة أمم افريقيا رفقة كل من جمهورية الكونغو وأوغندا وزيمبابوي .

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1 الجمعة 21 يونيو 2019 ميلادياً، 18 شوال 1440، 22:00 مصر، 23:00 السعودية

تعرف على التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري

محمد الشناوي

أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي

محمد النني – طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه – عبدالله السعيد – محمد صلاح

مروان محسن

هذا ويدخل المنتخب المصري هذه المباراة من اجل الفوز على حساب زيمبابوي من أجل الحصول على الثلاث نقاط الأولى في المجموعة ، ومن اجل الوصول إلى الدور القادم من البطولة ، ولن يغيب إي لاعب في المنتخب المصري في أول لقاء في البطولة ، حيث سيكون كافة اللاعبين متواجدين ، وعلى رأسهم نجم الدوري الأنجليزي ، ونجم المنتخب المصري محمد صلاح .

← إقرأ أيضاً: