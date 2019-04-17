 التخطي إلى المحتوى

موعد مباراة مان سيتي وتوتنهام في إياب ربع النهائي من دوري الأبطال والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين

كتب المختار أحمد آخر تحديث

موعد مباراة مان سيتي،يزور توتنهام هوتسبر استاد الاتحاد في مباراة الإياب من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ، حيث يتطلع مانشستر سيتي للفوز بعد خسارته في ملعب توتنهام بهدف نظيف.

وكان هدف سون في الشوط الثاني كافياً لإعطاء سبيرز الفوز في مباراة الذهاب ، مما يعني أن سيتعين على مان سيتي أن يفوز بهدفين أو أكثر في حال أراد العبور إلى النصف نهائي.

 

موعد مباراة مان سيتي وتوتنهام:

ستنطلق المباراة الأربعاء 17 أبريل
ما الوقت الذي انطلق؟ 20:00 (بتوقيت جرينتش)
على ملعب الإتحاد
القنوات الناقلة: BEIN SPORTS HD1
الحكم كونيت كاكير

ينتظر عشاق السيتي التحقق من اللياقة البدنية لفابيان ديلف وفرناندينيو. فقد لعبا في مباراة الذهاب على ملعب توتنهام هوتسبر ، لكنهما غابا عن مباراة  الأخيرة ضد كريستال بالاس.

 

شاهد أيضا:موعد مباراة بورتو وليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بالنسبة إلى توتنهام ، سيكونون بالطبع بدون كين. يتوقع معظمهم أن ينتقل سون إلى دور أكثر مركزية ويقود الخط كمهاجم وحيد ، لكن ثلاثية لوكاس مورا ضد هدرسفيلد قد تُجبر موريسيو بوشتينو على إعادة التفكير في خياراته.

التشكيل المتوقع لكلا الفريقين:

مانشستر سيتي إدرسون ؛ ووكر ، ستونز ، لابورت ، دلف ؛ فرناندينيو وسيلفا وبرناردو رحيم سترلينيغ ، سان ، اجويرو.
توتنهام هوتسبر لوريس تريبيير، ألدويرلد،فيرتونجن، روز؛ سيسوكو ، وينكس ، اريكسن ؛ ديلي آلي ، سون ، مورا.

 

إليك كيفية أداء الفريقين في آخر خمس مباريات لهما:

مانشستر سيتي وتوتنهام
كريستال بالاس 1-3  مان سيتي (14/04)
توتنهام 4-0 هدرسفيلد (13/04)
توتنهام 1-0 مانشستر سيتي (09/04) توتنهام 1-0 مانشستر سيتي (09/04)
مانشستر سيتي 1-0 برايتون (06/04) توتنهام 2-0 كريستال بالاس (03/04)
مانشستر سيتي 2-0 كارديف سيتي (03/04) ليفربول 2-1 توتنهام (31/03)
فولهام 0-2 مانشستر سيتي (30/03) ساوثهامبتون 2-1 توتنهام (09/03)

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:


عن الكاتب

المختار أحمد

المختار أحمد حاصل على شهادة ليصانص في القانون،هواياتي القراءة والسفر، مهتم بالشأن الرياضي من عشاق النادي الملكي أعمل كاتبا في موقع نجوم مصرية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.