يستضيف مساء اليوم على ملعبه ووسط جماهير نادي مانشستر يونايتد ضيفه نادي برشلونة في واحدة من أقوى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى كل فريق من الفريقين لاقتناص الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة، ويحاول نادي مانشستر يونايتد تحقيق نتيجة إيجابية له خلال هذه المباراة واستغلال عامل الأرض والجمهور، بينما يسعى النادي الكتالوني لتحقيق نتيجة جيدة خلال هذا اللقاء تساعده خلال مباراة الإياب على ملعبه.

الفريقين سبق لهم اللعب خلال مباريات دوري أبطال أوروبا في 8 لقاءات، لعب الفريقين منها 4 مباريات بدور المجموعات والتي حقق فيها برشلونة الفوز في مباراة واحدة وتعادل الفريقين في 3 مباريات ولم يتمكن مانشستر من تحقيق الفوز خلال المجموعات.

والتقى الفريقين أيضاً بالدور نصف النهائي لذات البطولة في مباراة الدور نصف النهائي لموسم 2008 واستطاع نادي مانشستر يونايتد أن يقصى برشلونة ويفوز بمجموع المبارتين ويصعد للمباراة النهائية.

بينما التقى الفريقين خلال المباراة النهائية في مبارتين، ففي موسم 2009 استطاع نادي برشلونة أن يحصد الذهب ويفوز بالمباراة النهائية على ملعب الأوليمبيكو بنتيجة 2-0، وتمكن أيضاً نادي برشلونة من تحقيق الفوز خلال المباراة النهائية التى جمعت الفريقين بموسم 2011 والتي أقيمت على ملعب ويمبلي وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-1.

تقام المباراة اليوم على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، وتبث في تمام الساعة الـ10.00 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الـ9.00 مساءً بتوقيت مصر (الساعة الـ7.00 مساءً بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 1 مالكة الحقوق الحصرية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى القنوات الأجنبية الأخرى.

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