موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي،يسعى فريق مانشستر سيتي إلى إستعادة صدارة الدوري الإنجليزي وذالك عندما يلاقي كريستال بالاس في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز،ويسعى فريق بيب جوارديولا إلى إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح بعد تذوقه الهزيمة على توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي:

ستنطلق المباراة الأحد 14 أبريل ،

على تمام الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش

على ملعب سيلهورست بارك

الحكم أندريه مارينر

التشكيل المتوقع لكريستال بالاس ومانشستر سيتي:

كريستال بالاس جوياتا وان بيساكا ، كيلي ، دان ، فان آنهولت ؛ مكارثر ، ميليفويفيتش ، كويات ، تاونسند ؛ زها ، بنتك.

مانشستر سيتي إدرسون ؛ دانيلو ، كومباني ، لابورت ، زينتشينكو ؛ دي بروين ، فرناندينيو ، فودين ؛ محرز ، جيسوس ، ساني.

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نتائج آخر خمس مباريات للفريقين:

16 مارس سوانسي 2-3 مانشستر سيتي 9 مارس كريستال بالاس 1-2 برايتون

30 مارس فولهام 0-2 مانشستر سيتي 16 مارس واتفورد 2-1 كريستال بالاس

3 أبريل مانشستر سيتي 2-0 كارديف 30 مارس كريستال بالاس 2-0 هدرسفيلد

6 أبريل مانشستر سيتي 1-0 برايتون 3 أبريل توتنهام 2-0 كريستال بالاس

9 أبريل توتنهام 1-0 مانشستر سيتي 6 أبريل نيوكاسل 0-1 كريستال بالاس.

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قد يكون السيتي خسروا ضد سبيرز في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، لكنهم فازوا بـ 20 من أصل 22 في جميع المسابقات منذ تلك الهزيمة السابقة أمام بالاس ،وهم الآن في طريقهم للاحتفاظ باللقب في حال تجنبهم أي تعثر آخر.

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