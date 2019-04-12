موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والتشكيل المتوقع وأبرز الغائبين

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي،يستضيف ليفربول تشيلسي على ملعب أنفيلد بعد ظهر يوم الأحد بينما يواصلون سعيه للحصول على أول لقب في الدوري الممتاز.

عاد “ريدز” إلى قمة ترتيب الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الماضي بعد حصوله على فوز صعب 3-1 على ساوثهامبتون ، شهدت النتائج الأخيرة للريدز تحسن أداء المهاجم المصري محمد صلاح حيث ساهم في فوز فريقه على ساوثهامبتون،وفاز تشيلسي على ويست هام في الأسبوع الماضي ماجعله يحتل المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي:

ستنطلق المباراة يوم الأحد 14 مارس

على تمام الساعة 15:30(بتوقيت جرينتش)

على ملعب الأنفيلد

الحكم مايكل أوليفر

يمكن أن يلعب جو جوميز الظهير الأيسر بعد غياب دام أربعة أشهر بالنسبة للمضيفين ،بعد عودته إلى مقاعد في مباراة الريدز ضد بورتو في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. من غير المتوقع أن يلعب زميله الغائب أليكس أوكسلايد تشامبرلين.

عاد ماركوس ألونسو إلى اللعب حيث سجل الهدف الوحيد في سلافيا براغ في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أوروبا. ومع ذلك ،

التشكيل المتوقع للفيربول وتشيلسي

ليفربول أليسون. ألكساندر أرنولد ، جوميز ، فان دايك ، روبرتسون ؛ هندرسون ، ميلنر ، كيتا ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني.

آريثابلاغا تشيلسي. آزبليكويتا، روديغر،لويس، إيمرسون؛ جورجينيو ، كانتي ، باركلي ؛ ويليان ، هيجوين ، هازارد.

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في ما يلي كيفية أداء كل ناد في مبارياته الخمس السابقة:

ليفربول تشيلسي

ليفربول 2-0 بورتو (9/4) سلافيا براغ 0-1 تشيلسي (11/4)

ساوثمبتون 1-3 ليفربول (5/4) تشيلسي 2-0 وست هام يونايتد (8/4)

ليفربول 2-1 توتنهام (31/3) تشيلسي 3-0 برايتون (3/4)

فولهام 1-2 ليفربول (17/3) كارديف سيتي 1-2 تشيلسي (31/3)

بايرن ميونيخ 1-3 ليفربول (13/3) ايفرتون 2-0 تشيلسي (17/3)

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