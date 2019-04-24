 التخطي إلى المحتوى

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد هدرسفيلد والتشكيل المتوقع للفريقين

كتب المختار أحمد آخر تحديث

مباراة ليفربول القادمة،يلاقي نادي ليفربول هدرسفيلد تاون في الانفيلد مساء يوم الجمعة ، حيث يواصل الريدز سعيه من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدرسفيلد هبط بالفعل ، وليس لديه الكثير ليلعبه أكثر من الفخر في هذه المباراة،لكنه قد يكون عائقا في وجه ليفربول الطامح للقب.

فاز فريق يورغن كلوب 2-0 خارج أرضه أمام كارديف في آخر مرة ، يأمل المدرب الألماني يورغن كلوب في الحصول على ثلاث نقاط، حيث يواجه منافسه السيتي اليونايتد اليوم في مباراة قد تحمل الكثير للفريقين.

مباراة ليفربول القادمة:

ستنطلق المبارة يوم الجمعة 26 أبريل
على تمام الساعة 19:00بتوقيت جرينتش
على ملعب الأنفيلد
الحكم كيفن فريند

شاهد أيضا:ترددات جميع القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة للدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لليفربول وهدرسفيلد:

ليفربول أليسون. ألكساندر أرنولد ، وفرين ، وفان ديك ، وروبرتسون ؛ ميلنر ، ويجنالدوم ، هندرسون ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني.
هدرسفيلد تاون سميث ، شندلر ، ستانكوفيتش ، كونغولو ، دورم ؛ كاشونجا، هوج، باكونا، لوي؛ جرانت.

شاهد أيضا:موعد مباراة الديربي يبن مان يونايتد ومان سيتي والتشكيل المتوقع للفريقين

والمثير للدهشة أن هدرسفيلد يتفوق على ليفربول تاريخيا ، حيث فاز 31 مرة مقارنة مع 30 انتصارات للريدز. ومع ذلك ، فإن هذا يرجع في المقام الأول إلى نجاح هدرسفيلد في النصف الأول من القرن العشرين.

 

إليكم كيف حقق الفريقان نتائج في المباريات الخمس السابقة.

ليفربول هدرسفيلد تاون
كارديف 0-2 ليفربول (21/04) هدرسفيلد 1-2 واتفورد (20/04)
بورتو 1-4 ليفربول (17/04) توتنهام 4-0 هدرسفيلد (13/04)
ليفربول 2-0 تشيلسي (14/04) هدرسفيلد 1-4 ليستر (06/04)
ليفربول 2-0 بورتو (09/04) كريستال بالاس 2-0 هدرسفيلد (30/03)
ساوثمبتون 1-3 ليفربول (05/04) وست هام 4-3 هدرسفيلد (16/03)

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:


عن الكاتب

المختار أحمد

المختار أحمد حاصل على شهادة ليصانص في القانون،هواياتي القراءة والسفر، مهتم بالشأن الرياضي من عشاق النادي الملكي أعمل كاتبا في موقع نجوم مصرية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.