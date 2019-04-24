موعد مباراة ليفربول القادمة ضد هدرسفيلد والتشكيل المتوقع للفريقين

مباراة ليفربول القادمة،يلاقي نادي ليفربول هدرسفيلد تاون في الانفيلد مساء يوم الجمعة ، حيث يواصل الريدز سعيه من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدرسفيلد هبط بالفعل ، وليس لديه الكثير ليلعبه أكثر من الفخر في هذه المباراة،لكنه قد يكون عائقا في وجه ليفربول الطامح للقب.

فاز فريق يورغن كلوب 2-0 خارج أرضه أمام كارديف في آخر مرة ، يأمل المدرب الألماني يورغن كلوب في الحصول على ثلاث نقاط، حيث يواجه منافسه السيتي اليونايتد اليوم في مباراة قد تحمل الكثير للفريقين.

مباراة ليفربول القادمة:

ستنطلق المبارة يوم الجمعة 26 أبريل

على تمام الساعة 19:00بتوقيت جرينتش

على ملعب الأنفيلد

الحكم كيفن فريند

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التشكيل المتوقع لليفربول وهدرسفيلد:

ليفربول أليسون. ألكساندر أرنولد ، وفرين ، وفان ديك ، وروبرتسون ؛ ميلنر ، ويجنالدوم ، هندرسون ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني.

هدرسفيلد تاون سميث ، شندلر ، ستانكوفيتش ، كونغولو ، دورم ؛ كاشونجا، هوج، باكونا، لوي؛ جرانت.

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والمثير للدهشة أن هدرسفيلد يتفوق على ليفربول تاريخيا ، حيث فاز 31 مرة مقارنة مع 30 انتصارات للريدز. ومع ذلك ، فإن هذا يرجع في المقام الأول إلى نجاح هدرسفيلد في النصف الأول من القرن العشرين.

إليكم كيف حقق الفريقان نتائج في المباريات الخمس السابقة.

ليفربول هدرسفيلد تاون

كارديف 0-2 ليفربول (21/04) هدرسفيلد 1-2 واتفورد (20/04)

بورتو 1-4 ليفربول (17/04) توتنهام 4-0 هدرسفيلد (13/04)

ليفربول 2-0 تشيلسي (14/04) هدرسفيلد 1-4 ليستر (06/04)

ليفربول 2-0 بورتو (09/04) كريستال بالاس 2-0 هدرسفيلد (30/03)

ساوثمبتون 1-3 ليفربول (05/04) وست هام 4-3 هدرسفيلد (16/03)

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