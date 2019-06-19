موعد مباراة قطر وكولمبيا اليوم الأربعاء 19-6-2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية موعد مباراة قطر ضد كولومبيا اليوم، ضمن مباريات بطولة “كوبا أمريكا”، اليوم الاربعاء 19 يونيو 2019، نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة، وتعادل المنتخب القطري في مباراته الاولي فى البطولة التي خاضها ضد منتخب باراجواي بهدف لكل من الفريقين، وبهذه النتيجة إستطاع منتخب قطر أن يحتل المركز الثالث بالبطولة، اما منتخب باراجواي وصل للمركز الثاني، ومنتخب الأرجنتين في المركز الأخير دون اى نقاط، وتصدر في المركز الأول منتخب كولومبيا .

مباراة قطر ضد كولمبيا اليوم

المباراة بين : منتخب قطر ومنتخب كولمبيا .

البطولة : بطولة كوبا أمريكا 2019.

معلق المباراة : عماد الحوسني، ويوسف سيف، وحسن العبدروس .

المباراة ستقام على : ملعب المورمبي .

القنوات الناقلة للمباراة : بي إن سبورت ماكس .

موعد مباراة قطر و كولمبيا اليوم

الساعة : 09:30 مساء بتوقيت غرينتش GMT .

الساعة : 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية .

الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت الكويت .

الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت سوريا .

الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت الأردن.

الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت اليمن .

الساعة : 1:30 صباحاً بتوقيت الإمارات.

الساعة : 10:30 مساء الأربعاء بتوقيت الجزائر .

الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت العراق .

الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت لبنان .

الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت البحرين.

الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت فلسطين .

الساعة : 11:30 مساءً بتوقيت مصر .

الساعة : 10:30 مساء الأربعاء بتوقيت المغرب .

الساعة : 09:30 مساء الأربعاء بتوقيت موريتانيا.

الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت قطر.

الساعة : 1:30 صباحاً بتوقيت سلطنة عُمان.

الساعة : 10:30 مساء الأربعاء بتوقيت تونس .

الساعة : 11:30 مساءً بتوقيت السودان .

الساعة : 11:30 مساءً بتوقيت ليبيا .

الساعة : 12:30 منتصف الليل بتوقيت جزر القمر .

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