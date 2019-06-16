موعد مباراة قطر وباراجواي اليوم الأحد 16-6-2019 و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، موعد مباراة قطر وباراجواي اليوم الاحد 16 يونيو 2019 ، والقنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المتوقع لمنتخب قطر، حيث يلتقي الفريقين ضمن مباريات بطولة “كوبا أمريكا 2019” ، ويسعي “منتخب قطر” الى الفوز في هذه المباراة، وآخر مباراة جمعت الفريقين في عام 2009، وفاز قطر بهدفين مقابل لا شىء، ويقع المنتخب القطري ضمن المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا هذا العام، التي تضم منتخب الأرجنتين وباراجواي وكولومبيا .

مباراة قطر ضد باراجواي اليوم

المباراة بين : قطر وباراجواي.

البطولة : بطولة كوبا أمريكا 2019

معلق المباراة : هيثم فاروق – سوار الذهب – يوسف سيف .

المباراة ستقام على : ملعب ماراكانا .

القنوات الناقلة للمباراة : بي ان سبورت ماكس HD3،HD4

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر أمام باراجواي اليوم

حارس المرمى : سعد الشيب .

خط الدفاع : بوعلام خوخي – طارق سلمان – عبد الكريم حسن – رورو .

خط الوسط : عاصم ماديبو – كريم بوضياف – سالم الهاجرى .

فى الهجوم : المعز على – أكرم عفيف – حسن الهيدوس .

موعد مباراة قطر وباراجواي اليوم

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:00 مساءاً غرينتش GMT .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا .



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