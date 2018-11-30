موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا والقنوات الناقلة للمباراة

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من الدروي الإسباني لكرة القدم، والتي ستجمع بين ريال مدريد وفالنسيا مساء يوم السبت، في مباراة يأمل فيها كلا الفريقين للفوز لتحسين أوضاعهما بجدول ترتيب أندية الليجا.

الريال الذي يحقق بداية سيئة في الليجا الإسبانية هذا الموسم بعد رحيل نجمه البرتغالي رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، ومديره الفني السابق زيدان، لم يتمكن حتى الآن من المنافسة بقوة على لقب الدوري كما كان يحدث في المواسم السابقة، الفريق الملكي يدخل هذه المباراة محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، وبالرغم من ذلك فإن الفارق بينه وبين إشبيلية صاحب الصدارة ست نقاط فقط، وهو ما يعني أن الريال أمامه فرصه للعدوة من جديد للمنافسة.

أما فريق فالنسيا فحاله لم يكن أفضل من الريال، الفريق تعادل في ثماني جولات حتى الآن بالليجا هذا الموسم، وهو الرقم الأكبر في عدد التعادلات بالدوري الإسباني، وتمكن من الفوز فقط في ثلاث جولات، ليحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، لذا فإن الفوز على الريال سيجعله متساوياً معه في عدد النقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وقد تقرر أن تُجرى أحداث مباراة الريال ضد فالنسيا مساء يوم السبت في الجولة الرابعة عشر من الليجا الإسبانية مساء يوم السبت، على أن تنطلق بداية أحداث هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

هذا ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وفالنسيا القادمة في الأسبوع الرابع عشر من الليجا من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD3، والتي ستقوم بنقل مباراة ريال مدريد القادمة بالليجا، وسيقوم بالتعليق على مباراة الريال وفالنسيا حفيظ دراجي.