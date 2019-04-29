موعد مباراة توتنهام واياكس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

توتنهام واياكس،يستضيف توتنهام اياكس آمستردام في مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد توتنهام هوتسبر يوم الثلاثاء.

وتعرض سبيرز لهزيمته الأولى في ملعبهم الجديد ، حيث خسروا 1-0 أمام ويست هام يونايتد يوم السبت ، وقال مدرب توتنهام بان إجهاد وتعب فريقه في المباريات القوية السابقة، هو ماتسبب في هزيمة الفريق.

سيسعى أياكس إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في إنتظار لقاء العودة الفاصل في آمستردام.

موعد مباراة توتنهام واياكس:

ستنطلق المباراة يوم الثلاثاء 30 أبريل

على تمام الساعة 19:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب توتنهام هوتسبر

القنوات الناقلة:bein sports hd1

الحكم ماتو لاهوز

سيغيب سون هيونغ مين عن مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي بعد أن حصل المهاجم في على البطاقة الصفراء الثالثة في البطولة في مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي في الجولة السابقة.

يبقى المهاجم هاري كين غائباً بسبب إصابة في الرباط والتي أبقت قائد منتخب إنجلترا خارج الملاعب منذ أوائل أبريل، بينما سيواجه بوتشيتينو مشاكل مماثلة في خط الوسط حيث من المقرر أن يغيب كل من هاري وينكس وموسى سيسوكو عن الفريق المضيف.

يعاني أياكس من غياب بعض الاعبين المؤثرين،حيث غياب يستمر الجناح حسان باندي الذي يعاني من كسور العمود الفقري ، في حين يعاني كل من لاعب خط الوسط الدفاعي كاريل إيتينج والظهر الأيمن نصير مزراوي إصابات في الركبة والكاحل على التوالي.

التشكيل المتوقع لتوتنهام وأياكس:

توتنهام لوريس. سانشيز ، ألدويروييلد ، فيرتونخين ؛ تريبير ، داير ، وانياما ، روز ؛ اريكسن لوكاس مورا

اياكس اونانا. فيلتمان، دي ليخت،بليند، تاجليافيكو؛ شون ، فان دي بيك ، دي يونغ ؛ زياش ، تاديتش ، نيريس

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فيما يلي نظرة على كيفية أداء توتنهام واياكس في مبارياتهما الخمس السابقة:

توتنهام واياكس،

توتنهام 0-1 وست هام

(27/04) اياكس 4-2 فيتيس

(23/04)

توتنهام 1-0 برايتون

(23/04) جرونينجن 0-1 اياكس

(20/04)

مانشستر سيتي 1-0 توتنهام

(20/04) يوفنتوس 1-2 اياكس

(16/04)

مانشستر سيتي 4-3 توتنهام

(17/04) اياكس 6-2 اكسلسيور

(13/04)

توتنهام 4-0 هدرسفيلد

(13/04) اياكس 1-1 يوفنتوس

(10/04)

أثبت نادي أياكس أنه قادر على إحداث أكبر قدر من الصعوبات أمام أقوى الفرق الأوروبية مثل ريال مدريد ويوفنتوس في المسابقة بالفعل هذا الموسم ، وهو مرشح بقوة للعبور إلى الدوري النهائي.

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