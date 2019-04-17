موعد مباراة بورتو وليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ليفربول وبورتو،يسافر ليفربول إلى ملعب دراغاو يوم الأربعاء ويتطلع إلى مواصلة أدائه الجيد والتغلب على بورتو للوصول إلى دوري الأربعة الكبار من دوري أبطال أوروبا.

لدى الريدز الثقة في هذه المباراة بعد فوزهم المذهل 2-0 على تشيلسي ظهر يوم الأحد. سيحاول بورتو من ناحية أخرى التغلب في هذا المباراة بعد خسارته في مباراة الذهاب 2-0 للوصول إلى نصف نهائي المسابقة لأول مرة منذ فوزه في 2003/2004.

موعد مباراة بورتو وليفربول:

اليوم الأربعاء 17 من إبريل التوقيت 19:00 بتوقيت غرينيتش الملعب استاد دو دراغاو القنوات الناقلة BEIN SPORTS HD2 الحكم داني ميكيلي

االتشكيل المتوقع لمباراة بورتو وليفربول

بورتو كاسياس. ميليتاو وبيبي وفيليب وتيليس ؛ كورونا ، دانيلو ، هيريرا ، إبراهيمي ؛ تيكينو ، ماريغا

ليفربول أليسون. ألكساندر أرنولد وفان دييك ولوفرين وروبرتسون ؛ فابينهو ، ميلنر ، ويجنالدوم ؛ صلاح ، ماني ، فيرمينو

التقى الفريقان في دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا العام الماضي ، مما جعل ليفربول يحسم الأمور في مباراة الذهاب بفوزه على استاد دو دراجاو 5-0 ، وسيحتاج بورتو إلى الفوز على ليفربول لأول مرة في تاريخه ، حيث فشل في ذلك في محاولاته السبع السابقة.

شاهد أيضايوفنتوس ضد أياكس..الفريق الهولندي يحقق مفاجئة من العيار الثقيل ويقصي لبيانكونيري من الربع النهائي

إليكم أداء الفريقين في المباريات الخمس السابقة:

بورتو ليفربول

بورتيمونينس 0-3 بورتو (13/04) ليفربول 2-0 تشيلسي (14/04)

ليفربول 2-0 بورتو (09/04) ليفربول 2-0 بورتو (09/04)

بورتو 2-0 بوافيستا (05/04) ساوثمبتون 1-3 ليفربول (05/04)

براجا 1-1 بورتو (02/04) ليفربول 2-1 توتنهام (31/03)

براجا 2-3 بورتو (30/03) فولهام 1-2 ليفربول (17/03)

← آخر خبر: