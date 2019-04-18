موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم : نهائي البطولة العربية

يلتقي الهلال السعودي اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري نادي النجم الساحلي التونسي في النهائي المنتظر بين الفريقين وهو نهائي كأس زايد للأندية الابطال، تابعونا في موقعنا نجوم مصرية لرصد تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين، وتفاصيل كاملة حول المباراة النهائية بين الهلال السعوي والنجم الساحلي.

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم :

يستعد الزعيم نادي الهلال السعودي البطولة بشده خاصة وأنه يمتلك المالز الأكبر حيث أنه يقدم موسم استثنائي من نتائج مبهره بخلاف أنه ثاني الدورى السعودي ولكن بفارق نقطة وحيدة فقط، حيث يدخل الهلال منتعشا بالفوز على غريمة التقليدي اهلي جدة ذهابا وايابا بالبطولة العربية، كمان أنه تمكن أيضا قبلها في الفوز على الأهلي السعودي في دورى كأس الأمير محمد بن سلمام، لذلك الهلال يمتلك قوة ضاربة للغاية، ويأمل في تحقيق اللقب، بينما على الصعيد الآخر يدخل النجم الساحلي المباراة د، ولاعبيه مستعدين لتحقيق اللقب الأول لهم في النسخة الجديدة خاصة بعد مسيرتهم الناجحه هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي

تنقل المباراة اليوم في الرابعة الا عشرة بتوقيت القاهرة

تنقل في الخامسة الا عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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