موعد مباراة الموردة القادمة 2019 بالكأس والدوري السوداني والقنوات الناقلة “عودة القراقير”

ننشر موعد مباراة المورة القادمة 2019 في الدوري السوداني وكأس السودان بعد عودة القراقير إلى الأضواء مجددا وسط أمال كبيرة من الجماهير بعود أمجاد الفريق، حيث سنقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الموردة القادمة وكل مباريات الفريق في مختلف البطولات، الموردة أحد أضلاع مثلث أم درمان وأحد أهم الأندية في تاريخ السودان والتاريخ الأفريقي لكرة القدم يبحث عن تحقيق الأمجاد من جديد، بداية الفريق في الموسم الحالي كانت جيدة حيث تغلب بنتيجة كبيرة وعرض قوي على هلال الأبيض بنتيجة 2-0 لينذر كل الفرق بعودته القوية.

أسماء لاعبي وتشكيلة نادي الموردة 2019 تضم مجموعة متميزة من أبرز لاعبي ونجوم كرة القدم في السودان يمكنهم المنافسة على لقب الدوري السوداني ولقب كأس السودان، القنوات الناقلة لمباراة الموردة القادمة في الدوري والكأس ستكون قناة الملاعب الرياضية لبعض المباريات وبعض المباريات ربما لن تكون منقولة بسبب ازدحام جدول المباريات، وسننوه لكم دائما هل ستكون مباراة الموردة اليوم منقولة أم غير منقولة واسم القناة، تذيع قناة الملاعب مباريات الدوري السوداني على ترددها على قمر العرب سات وهو 12523 أفقي.

موعد مباراة الموردة القادمة 2019 والقنوات الناقلة في الكأس والدوري السوداني

بخصوص مباراة الموردة القادمة في الدوري السوداني 2019 فيشارك الفريق في المجموعة الأولى القوية ويتنافس فيها مع المريخ العاصمي على صدارتها، وتضم المجموعة ثمانية أندية يقام بينهم دوري من دورين، وفي نهايته يصعد الأندية الأربعة الأولى إلى دوري النخبة مع الأندية الأربعة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضم الهلال العاصمي.