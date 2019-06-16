موعد مباراة المغرب وزامبيا الودية اليوم الاحد  16-6-2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، موعد “مباراة المغرب وزامبيا” الودية والقنوات الناقلة للمباراة، حيث يلتقى المنتخبن اليوم الاحد 16 يونيو 2019، في مباراة ودية أستعدادا لبطولة “كأس الأمم الافريقية 2019” ، المقرر ان تبدأ في مصر يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019، وتستمر حتي السابع من يوليو 2019، ومن المقرر ان تقام المباراة علي أستاد ملعب مراكش الدولي بالمغرب، وقد خاص منتخب المغرب مبارتين وديتين، الأولي أمام منتخب الأرجنتين ونتيجة المباراة هدف لصالح الأرجنتين ولم يحرز منتخب المغرب اى اهداف فى هذه المباراة، أما المباراة الثانية فكانت أمام منتخب غانا وأنتهت المباراة بفوز غانا على المغرب بهدف مقابل لا شىء، ويأمل منتخب المغرب في أن يحقق الفوز اليوم علي منتخب زامبيا .

مباراة المغرب ضد زامبيا اليوم

المباراة بين : المغرب وزامبيا .

البطولة : مباراة ودية إستعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 .

معلق المباراة : سفيان الراشيدي على قناة المغربية الرياضية، جواد بدة على قناة بي ان سبورت .

المباراة ستقام على : ملعب مراكش .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة بي ان سبورت HD2 ، قناة المغربية الرياضية .

موعد مباراة المغرب وزامبيا اليوم

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

تبدأ المباراة في تمام الساعة : 4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

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