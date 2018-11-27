موعد مباراة العراق والصين الودية القادمة والقنوات الناقلة لها

متى موعد مباراة العراق والصين الودية القادمة هو سؤال الكثيرين الآن من المتابعين للأخضر العراقي حيث ستقام تلك المباراة الهامة يوم الإثنين 24 ديسمبر 2018 ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أمم أسيا والتي ستقام في الإمارات يناير 2019، مباراة العراق القادمة ستكون خلال معسكر المنتخب والذي سيقام بالدوحة العاصمة القطرية، وسيكون المعسكر الأخير قبل سفر المنتخب إلى الإمارات للمشاركة في أمم أسيا، ستكون تلك المباراة أولى مباريات معسكر العراق في قطر على أن يلعب المنتخب مباراة أخري قبل السفر إلى دبي.

يقود منتخب العراق المدير الفني السلوفيني كاتانيتش والذي يبحث عن تحقيق إنجاز كبير في بطولة امم أسيا 2019 القادمة، مباراة العراق ضد الصين القادمة ستكون واحدة من المباريات القوية لتجهيز الفريق، وقد خاض المنتخب العراقي مباراة ودية في الشارقة بالإمارات مع بوليفيا انتهت بالتعادل، التقى المنتخبين من قبل في 16 مباراة فاز المنتخب العراقي في 8 مباريات مقابل 6 مباريات فاز فيهم المنتخب الصيني والتعادل كان في مباراتين، منتخب العراق سجل في تلك المواجهات 18 هدف مقابل 17 هدف للصين.

موعد مباراة العراق والصين الودية القادمة والقنوات الناقلة

من المرتقب ان تكون القنوات الناقلة لمباراة العراق والصين قنوات bein sports كما من المرتقب أن تكون منقولة على القناة العراقية الرياضية ولكن لم يتم نشر تأكيد لهذا حتى الآن، كاتانيتش سيغلن تشكيل منتخب وقائمة العراق النهائية في الخامس من شهر ديسمبر، سيغيب عن بطولة أسيا مهاجم المنتخب جاستن ميرام، ترتيب منتخب العراق عالميا في المركز 89 بينما الصين في المركز 75، تابعونا مع جديد الأخبار عن لعبة العراق القادمة.