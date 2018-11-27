متى موعد مباراة العراق القادمة 2019 سؤال الملايين من متابعي أسود الرافدين في كل مكان داخل العراق وخارجها لمشاهدة مباريات المنتخب سواء الدولية الرسمية أو المباريات الودية التجهيزية للمباريات الرسمية، لعبة العراق القادمة الأهم ستكون مباريات نهائيات كأس أمم أسيا 2019 والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير، سيخوض الأخضر مباريات ودية قبل البطولة الأسيوية، وبعدها سيستعد المنتخب العراق للتصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، منتخب العراق واحد من أقوى منتخبات أسيا ويضم مجموعة متميزة جدا من أبرز اللاعبين والنجوم.

مباراة العراق القادمة في بطولة أسيا الأولى ستكون أمام منتخب فيتنام يوم 8 يناير 2019 ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا إيران واليمن، قبل مباريات البطولة يخوض منتخب العراق معسكر تدريبي مقبل في الدوحة بقطر في شهر ديسمبر، وقبل انطلاق البطولة الأسيوية من المرتقب أن يخوض الأخضر مباريات تجريبية بالإمارات، هذا وسنقدم لكم تغطية لكل مباراة والقنوات الناقلة للعبة العراق القادمة.

موعد مباراة العراق القادمة 2019 والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق القادمة سنقدم لكم في جدول مباريات العراق اسم كل قناة والتي ستذيع اللقاء مباشرة كما سنتابع معكم كل نتائج منتخب العراق القادمة في مختلف اللقاءات والبطولات، هدف منتخب العراق في كل مقابلاته واحد وهو تحقيق الفوز وهو يمتلك كل الإمكانيات لتحقيق هدفه.

جدول مباريات منتخب العراق القادمة التاريخ المباراة الموعد البطولة المكان القناة الناقلة 24 ديسمبر 2018 مباراة العراق والصين ودية قطر 28 ديسمبر 2018 مباراة العراق وفلسطين ودية قطر 8 يناير 2019 مباراة العراق وفيتنام 4.30 مساء بتوقيت العراق كأس أسيا أبوظبي bein sports 12 يناير 2019 مباراة العراق واليمن 4.30 مساء كأس أسيا الشارقة bein sports 16 يناير 2018 مباراة العراق وإيران 7.00 مساء كأس أسيا دبي bein sports

قبل مباراة العراق القادمة سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب النهائية للأخضر العراقي المشاركة في نهائيات كأس أمم أسيا القادمة 2019، مدير المنتخب العراقي أكد أن القائمة النهائية سيعلن عنها المدير الفني السلوفيني كاتانيتش يوم 5 ديسمبر 2018، وبداية من مباراة الصين سيعتمد كاتانيتش على تشكيلة ثابتة على أن تكون التبديلات في أقل الحدود خلال المباريات الأخري وحتي بداية البطولة الأسيوية المرتقبة.