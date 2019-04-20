موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة بالدوري المصري توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع ومفاجأة الفريقين

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية خلال الساعات القادمة اللقاء الناري المرتقب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز والذى يستعد فيه كلا الفريقين لهذا اليوم بسبب أهميته بالنسبة لهم دون الثلاث نقاط، ومع مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز حيث حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد اللقاء القادم بين الزمالك وبيراميدز بعد أن أكد عن إستقدام حكام أجانب مع التوافق حضور جماهير من كلا الفريقين

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة

وأعتقد متابعينا ومتابعي موقع نجوم مصرية على كافة الاخبار الرياضية وموعد المباريات وأيضا ترتيب الفرق ضمن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك حيث يستعد أستاد ملعب الدفاع الجوي يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 ابريل 2019 اللقاء المرتقب وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة السادسة بالتوقيت العالمي جرينتش.

موعد مباراة الزمالك القادم

حيث يدخل نادى الزمالك اللقاء القادم بأسرار كبير لانتزاع صدارة جدول الدوري الممتاز بفارق كبير عن أقرب منافسيه النادى الاهلى ونادى بيراميدز ، يحتل نادى الزمالك الان صدارة الجدول بالتناصف مع فريق بيراميدز ولكن بفارق الأهداف واللقاءات

ويسعى فريق المارد الأبيض فى مواصلة سلسلة الانتصارات بعد الفوز الكبير الذي حققه مؤخرا على فريق الاسماعيلى بهدفين وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز اللقاء القادم ضيفا” ثقيلًا على الزمالك والذى يسعى ايضا الى اقتناص الثلاث نقاط وتكرار الفوز والابتعاد بالصدارة أيضا

موعد وبطاقة مباراة الزمالك وبيراميدز

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الزمالك – بيراميدز أستاد ملعب الدفاع الجوي يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 ابريل 2019

20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد ON SPORT

تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز

وخلال الاستعدادات القوية التى يقوم بها نادي الزمالك لحشد جماهيره حيث استقر الاتحاد المصري لكرة القدم حضور عدد من الجماهير للقاء المرتقب، وقد استقر على السماح لحضور عدد خمسة آلاف مشجع التي ستقام على استاد بترو سبورت ، والذى اكد على حضور عدد 3500 لنادي الزمالك لكونه صاحب الارض والباقى لنادى بيراميدز

← إقرأ أيضاً: