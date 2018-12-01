موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، القنوات الناقلة وحكم المباراة اليوم

نشاهد اليوم مباراة مرتقبة من قبل الجميع، حيث يلتقى الزمالك القاهري مع نظيره الاتحاد السكندري”سيد البلد” في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، لابد من فائز ومهزوم، يدخل الزمالك المباراة بقيادة مديره الفنى كريستيان جروس ، بينما يكون حلمي طولان المدير الفني لنادى الاتحاد السكندري.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد السكندري

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد السكندري بفوز الزمالك بهدف نظيف بملعب برج العرب في الإسكندرية ، وكان الهدف بتوقيع اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، وكانت المباراة الماضية يوم 27 أكتوبر الماضي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة وترددها

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت يوم الجمعة الموافق 30/11/2018.

أما بالنسبة للقناة الناقلة للمباراة فهي حصرياً علي قناة أبو ظبي الرياضية.

ويمكنك مشاهدة بث القناة على القمر الصناعي عبر هذا التردد.

قناة أبو ظبي الرياضية الأولي ترددها : التردد 12226، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.

قناة أبو ظبي الرياضية الثانية : التردد 12467، معدل الترميز 27500، الاستقطاب افقي.

مشوار الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية

يدخل الاتحاد السكندري المباراة بعد أقصاء مفاجئ لبطل أفريقيا هذا العام نادى الترجي الرياضي التونسي، بعد ان تعادل معه فى الاسكندرية بهدف لكل منهما، وفى مباراة الإياب انتهت ايضاً بالتعادل ولكن بثلاثة أهداف لكل منهما.

يدخل نادى الزمالك المباراة بعد أقصاء نادى القادسية الكويتي، بعد التعادل بينهما بهدف لكل منهما فى الكويت، بينما مباراة الإياب انتهت بالتعادل السلبي.

التشكيل المتوقع للزمالك والاتحاد السكندري وابرز الغيابات

يدخل نادى الاتحاد السكندري المباراة محروما من خدمات احمد داود ورزاق سيسيه وفقا لشروط البند الموجود في عقد أعارتهم من الزمالك.

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري

حارس المرمى : محمود الزنفلي

مركز الدفاع : محمد ناصف – محمود شعبان – بازوكا – اكاكبو

مركز الوسط : نور السيد – احمد مجدى – كوريه

الهجوم : أيمانويل – خالد قمر – الحناوى

يدخل نادى الزمالك المبارح محروما من خدمات كلا من محمود حمدي وطارق حامد بداعي الإصابة.

التشكيل المتوقع للزمالك

حارس المرمى : جنش

مركز الدفاع : محمد عبد الغنى – حمدي النقاز – بهاء مجدى – محمود علاء

مركز الوسط الهجومي : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز

الهجوم : يوسف اوباما – كهربا – محمود حسن

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يدير المباراة الحكم العراقي على صباح، ومساعدة الأول امير داوود، ومساعده الثاني حيدر عبد المحسن، ويوسف حسين حكم رابع.