موعد مباراة الديربي يبن مان يونايتد ومان سيتي والتشكيل المتوقع للفريقين

مان يونايتد ومان سيتي،يسافر فريق بيب غوارديولا إلى ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء لحضور ديربي مدينة مانشستر في مباراة ستكون مهمة وحاسمة فيلمراكز كلا الفرقين في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد الأداء الضعيف للريدز ضد إيفرتون في نهاية الأسبوع ، يتطلع أولي غونا سولسكاير إلى إرسال رسالة بأنه لا يزال الرجل المناسب للمضي قدمًا بالنادي على الرغم من النتائج الأخيرة.

بالنسبة للسيتي ،فبعد فوزهم على توتنهام في الدوري في مباراة السبت الماضي، يستعد فريق جوارديولا لمباراة مختلفة تمامًا يوم الأربعاء حيث يتطلعون إلى احتلال الصدارة في الدوري مرة أخرى.

موعد مباراة مان يونايتد ومان سيتي:

ستنطلق المباراة يوم الأربعاء 24 أبريل

على تمام الساعة 19:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب أولد ترافورد

الحكم أندريه مارينر

سيكون مانشستر يونايتد بدون أندر هيريرا وأنطونيو فالنسيا وإريك بايلي ، حيث غاب الثلاثة عن المباريات الأخيرة في الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

قد يعود لوك شو إلى الفريق المضيف بعد أن تم تعليقه في مباراتين ، مما جعله يغيب عن الصدام مع إيفرتون يوم الأحد.

بالنسبة إلى سيتي ، من المحتمل أن يغيب كيفن دي بروين عن مباراة يوم الأربعاء بعد إصابته خلال فوزه على توتنهام 1-0 في نهاية الأسبوع.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايد ومان سيتي:

مانشستر يونايتد دي خيا ؛ ليندلوف ، سمولينج ، جونز ، شو ؛ بوغبا، ماتيتش ،توميناي؛ راشفورد ، لوكاكو ، مارسيال

مانشستر سيتي إدرسون ؛ ووكر ، لابورت ، ستونز ، زينتشينكو ؛ فرناندينيو ، جوندوجان ، فودن ؛ ب. سيلفا ، أغويرو ، سترلينيغ.

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فيما يلي نظرة على كيفية أداء الفريقين في آخر خمس مباريات لهما في جميع المسابقات:

مان يونايتد ومان سيتي:

إيفرتون 4-0 مان يونايتد (21/04) مانشستر سيتي 1-0 توتنهام (20/04)

برشلونة 3-0 مان يونايتد (16/04) مانشستر سيتي 4-3 توتنهام (17/04)

مانشستر يونايتد 2-1 وست هام (13/04) كريستال بالاس 1-3 مان سيتي (14/04)

مانشستر يونايتد 0-1 برشلونة (10/04) توتنهام 1-0 مانشستر سيتي (9/04)

وولفرهامبتون 2-1 مانشستر يونايتد (2/04) مانشستر سيتي 1-0 برايتون

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