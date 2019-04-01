موعد مباراة “الجزيرة” و”العين” “بالدوري الإماراتي” وتردد “قنوات أبو ظبي الرياضية” الناقلة لأحداث اللقاء

تعد مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية واحدة من أهم القنوات التي يبحث عنها الكثيرين في الوطن العربي، حيث أنها الناقل الحصري لمسابقة البطولة العربية للأندية، والتي يشارك فيها أقوى الفرق في الوطن العربي، والتي تمتلك جماهيرية كبيرة، وتقوم بنقل مباريات البطولة العربية على الهواء مباشرةً على قنواتها المفتوحة على النايل سات، بالإضافة إلى امتلاكها حقوق قناة مانشستر سيتي الإنجليزي، وبالتالي تنقل جميع مباريات فريق السيتيزنز في شتى المسابقات، ولكن عقب نقل المواجهة على القنوات صاحبة الحقوق الحصرية ، وبالتالي تعد القناة فرصة لمن فاته مشاهدة المباراة على الهواء مباشرةً، وكذلك فرصة لغير المشتركين في القنوات المشفرة لرؤية جميع مواجهات الفريق، وتقوم أيضًا قنوات أبو ظبي الرياضية بنقل تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا، وكذلك نقل منافسات الدوري الإماراتي، وكأس الإمارات.

ونستعرض في هذا التقرير تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي النايل سات :

أصحاب الرسيفرات العادية يمكنهم استقبال شبكة “قنوات أبو ظبي الرياضية” عبر هذا التردد : 12226، الاستقطاب : رأسي، الترميز : 27500، معامل تصحيح الخطأ : 3/4، بينما ممتلكي الرسيفرات الـ HD بإمكانهم متابعة قنوات الشبكة عبر هذين الترددين : 12467 أفقي، 12091 رأسي.

القمر الصناعي عرب سات : التردد 11804، أفقي.

القمر الصناعي هوت بيرد : التردد 11747 أفقي.

القمر الصناعي ياه سات : التردد : 11938 أفقي، 12054 أفقي.

كما نسلط الضوء أيضًا في هذا التقرير على مواعيد ونتائج أهم المباريات التي ستقوم شبكة قنوات “أبو ظبي الرياضية” بنقلها عبر قنواتها، فتابعونا باستمرار ليصلكم أهم الأحداث الرياضية

موعد مباراة الجزيرة والعين بالدوري الإماراتي

يحل فريق العين ضيفًا على الجزيرة، بعد غد الأربعاء، ومن المقرر أن تنطلق مجريات المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.