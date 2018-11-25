نتيجة مباراة الوصل وعجمان فى دوري الخليج العربي

موعد مباراة الوصل وعجمان في دوري الخليج العربي، يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم، في دولة الإمارات، ليشاهدوا المباراة المرتقبة في الدوري، والتي ستجمع فريقي الوصل وعجمان، وكل فريق له جماهير كبيرة تسعى خلفه، فى كل مباراة، وتنتظر من فريقها أن يقدم مباراة كبيرة، ويؤدى الأداء الرابع الذى يسعد جمهوره، ويضم كل فريق عدد كبير من النجوم، الذين يتمتعون بمهارات عالية، وبإستطاعتهم تقديم مباراة كبيرة، وصناعة واحراز الاهداف، .

موعد مباراة الوصل وعجمان في دوري الخليج العربي

سوف يبدأ لقاء نادى الوصل وعجمان اليوم السبت أكتوبر 2018، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت دولة الامارات، وسلطنة عمان، السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق، الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن وسوريا و ليبيا، الرابعة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، القالثة والنصف بتوقيت جرينتش، وسوف تقام المباراة على ملعب استاد هزاع بن زايد – بنادي العين.

القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والعين

الدورى الاماراتى يتم بثه مباشرة على قناة دبى الرياضية وهى توجد على القمر المصري النايل سات، ترددها 12092 عمودي، معامل الترميز 27500،التصحيح 3/4، كما يذاع الدوري أيضا على قناة أبو ظبي الرياضية حظ موفق للفريقين.

موقف الفريقين فى جدول الدورى

فريق الوصل يحتل المركز العاشر فى دوري الخليج العربي برصيد عشر نقاط، بينما يحتل عجمان المركز السادس برصيد 13 نقطة. فريق الوصل المباراةاستطاع التأهل لدور الثمانية في كأس زايد للأندية الأبطال وتعادل مع الأهلي المصري 1/1.

المباراة فى شوطها الاول د 19 النتيجة 0/0

انتهى الشوط الاول 1/0 لصالح عجمان

انتهت المباراة 2/0 لصالح عجمان